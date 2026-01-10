Mientras la mayoría de los equipos de la Liga de Primera se ponían manos a la obra con los refuerzos, Universidad de Chile contaba con un problema particular. La salida de Gustavo Álvarez de la banca azul retrasó todo.

Los tira y afloja que ocurrieron entre la U y el otrora DT azul, terminaron por atrasar el arribo de los refuerzos al CDA. Sin embargo, la dirección técnica se movía en paralelo a que se destrababa la situación.

Finalmente, Gustavo Álvarez pudo irse de la Universidad de Chile sin pagar el tremendo dineral que por contrato debía poner para su salida. ¿Por qué? por un resquicio contractual. Así, se fue, diciendo que quería un tiempo de descanso. ¿Verdadero o falso?

Vacaciones quería… ¿en Perú?

Claro, si lo ponen en una prueba de verdadero o falso, muchos dirán que la respuesta al dilema sobre la veracidad del descanso que necesitaba Gustavo Álvarez era mentira.

Así lo comprueban también algunas voces desde el Rímac. Tal como aseguró el periodista Carlos Alberto Navarro, Gustavo Álvarez será el próximo DT de la Selección de Perú. E, incluso, tiene fecha de presentación.

Todo ocurrirá, según el profesional peruano, el 15 de enero, cuando desde la Federación Peruana de Fútbol den la información oficial sobre la llegada del ex DT de la Universidad de Chile al elenco del Rímac. ¿Con esto se ganaría el odio azul?

Un escupitajo al hincha azul | Photosport

¿Cuál fue el rendimiento de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile?

Gustavo Álvarez llegó a la Universidad de Chile tras coronarse campeón del torneo nacional con Huachipato en 2024. En el Romántico Viajero dirigió 93 encuentros, con 53 victorias, 20 empates y 20 derrotas. Su rendimiento total fue del 64%.