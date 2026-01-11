La primera aventura de Esteban González en el extranjero ha comenzado oficialmente. Este domingo el Chino debutó en la Liga MX y lo hizo manteniendo su invicto en partidos oficiales.

El chileno, que llegara a Querétaro luego de ser campeón con Coquimbo Unido, tuvo ante Pumas su primer partido en el torneo mexicano. Tras haber ganado los amistosos de pretemporada, los hinchas estaban ilusionados y, por ahora, se quedan con la tranquilidad de haber sumado.

En la casa de los Felinos, los Gallos Blancos se llevaron un empate 1 a 1 con el que arranca el ciclo del Chino. Uno que no tendrá tiempo para relajarse, ya que la próxima semana disputará dos encuentros más.

Después de haber conseguido tres triunfos al hilo en la pretemporada, Esteban González tuvo su esperado estreno junto al Querétaro en la Liga MX. El equipo del Chino no destiñó y, a pesar de que no la tuvo fácil, se terminó llevando un empate en su visita a los Pumas.

Esteban González sigue sin saber de derrotas en partidos por los puntos, ahora con Querétaro. Foto: Getty Images.

En un duelo entretenido, el dueño de casa se hizo más protagonista y terminó abriendo la cuenta. Fue en los 49′ cuando Adalberto Carrasquilla sacó un remate desde fuera del área que impactó en uno de los defensas y se terminó colando en la portería.

Esteban González movió el tablero y en los 61′ envió a Mateo Coronel a la cancha. La estrategia le dio resultado ya que el delantero apareció en los 71′ tras una gran jugada colectiva que lo dejó solo frente al arco para definir con calma al palo del arquero.

Más allá del resultado, los hinchas valoraron la actuación del equipo, aunque dejando en claro que se puede más. Sin duda una señal para un Esteban González que, pese a todo, celebra que sigue invicto.

Esto no sólo en su arribo a México, sino que viene de su etapa en Coquimbo Unido. La última derrota que sufrió fue el 13 de julio del 2025 en los cuartos de final de Copa Chile ante Deportes Limache (2-3). Desde entonces lleva 16 partidos sin perder en duelos oficiales.

Esteban González salva su invicto en su estreno en la Liga MX junto al Querétaro. El Chino va dándole forma a su proceso en los Gallos Blancos, donde apuesta a repetir lo hecho en el fútbol chileno el año pasado con una campaña histórica.

¿Cuándo juega el Querétaro de Esteban González?

Esteban González y Querétaro no tienen tiempo para relajarse y ponen la mira en la próxima fecha de la Liga MX. Este miércoles 14 de enero desde las 22:00 horas el elenco del chileno recibe al Tijuana.

