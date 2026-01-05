Esteban González tendrá su primera experiencia como entrenador en el fútbol extranjero tras arribar al Querétaro de México, luego de la gran campaña que terminó con el título de Coquimbo Unido el año pasado.

El Chino se destacó por su trabajo prolijo y no deja detalles al azar, lo que se vio reflejado durante la tremenda pretemporada de los Gallos Blancos.

Disputó tres partidos y los ganó todos, tomándole la mano rápidamente al fútbol mexicano y demostrando que puede ser un torneo auspicioso para su nueva escuadra.

Querétaro derrotó por 3-2 a Correcaminos, 3-1 a Juárez y en su último encuentro venció por 2-0 a Atlético Morelia con dos tantos de Alí Ávila.

Esteban González le toma el pulso de a poco al fútbol mexicano

Querétaro inicia el torneo con tres duelos duros

Un momento auspiciosa que chocará eso sí con lo que será la realidad de la primera fecha, que se disputará este fin de semana, donde debe enfrentar a Pumas como visitante el domingo.

Será una semana cargada para el Chino González, pues el miércoles chocará inmediatamente contra el Tijuana, ya que por el Mundial el calendario se acortará.

Terminará la semana visitando el sábado 17 de enero a Chivas de Guadalajara. Tres duelos que marcarán el termómetro de su inicio en México.