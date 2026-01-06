Universidad de Chile quiere armar un equipo con un puro propósito: ser campeón del torneo 2026. No hay otro objetivo según señaló el entrenador Francisco Meneghini y para eso tendrá un plantel muy competitivo.

Se mantiene la base de la escuadra que tuvo mucho éxito con Gustavo Álvarez y ya trajeron un refuerzo importante como Eduardo Vargas, quien fue solicitado por Paqui.

Además buscan más delanteros. Están en la órbita Juan Martín Lucero, Octavio Rivero e incluso Maxi Rodríguez, a quien Meneghini conoce bien pues jugó el último semestre en O’Higgins.

Considerando además que vuelve un central zurdo como Bianneider Tamayo, que estuvo en Unión Española el semestre pasado, es que empieza a tomar forma la oncena titular de la U.

Gonzalo Jara le arma el equipo a Meneghini

Gonzalo Jara, hincha del club y que fue campeón el 2017 con los azules, señaló que tiene claro el esquema que debe usar Meneghini, manteniendo la línea de 3 en el fondo. “Yo ya tengo armado el equipo”, dijo en TNT Sports.

Publicidad

Publicidad

Sacando a Castellón, a quien no nombró pero partirá como titular, el bicampeón de América indicó que deben jugar “Zaldivia, Calderón, Tamayo; Hormazábal, Aránguiz solo como volante de contención y dejaremos a Sepúlveda por izquierda, que aún no se va. Si no están Salomoni y Vásquez para los minutos Sub 21; Más arriba Assadi con Altamirano como con Álvarez y en punta Vargas con Lucero, Vargas puede descender y dejar más arriba a Lucero”.

“La U es un equipo grande, tiene que tener la pelota”, manifestó sobre lo que va a proponer el cuadro de Meneghini.

Señala que la variación puede ser “poner un volante central y sacar a Altamirano” o incluso “jugar con solamente un delantero”, entendiendo que fue ultra ofnsica la formación que plantea.

Publicidad

Publicidad

ver también El juvenil que volvió como campeón y que busca convencer a Paqui Meneghini en U de Chile

Habrá que ver en los amistosos de verano la formación que escoge Meneghini. La U jugará ante Racing en Concepción y contra Universitario de Lima en Perú.