Colo Colo

Gonzalo Jara y refuerzo de Colo Colo: “Matías Fernández no es el mejor defendiendo, pero…”

El ex defensa de la selección chilena dio su tajante opinión sobre el arribo de Mati Fernández a Colo Colo: gran refuerzo para el complicado momento económico del Cacique.

Por Diego Jeria

Gonzalo Jara opina sobre el arribo de Matías Fernández como refuerzo de Colo Colo.
Gonzalo Jara opina sobre el arribo de Matías Fernández como refuerzo de Colo Colo.

Matías Fernández Cordero es oficialmente el primer y nuevo refuerzo de Colo Colo de cara a la temporada 2026. El ahora ex Independiente del Valle fue presentado este martes en el estadio Monumental, acompañado de Aníbal Mosa (presidente de Blanco y Negro) y Daniel Morón (gerente deportivo).

En TNT Sports, el ex jugador de la selección chilena, Universidad de Chile y Colo Colo, Gonzalo Jara, opinó que Fernández Cordero es un buen muy buen refuerzo para el Cacique, considerando el momento económico que atraviesan los albos.

“Las palabras de Matías van un poco de la mano con lo que vivió Colo Colo. O sea, llega enterado del momento de Colo Colo. Esté en el extranjero o no, un jugador chileno lo sabe y lo va viendo semana a semana “, dijo Gonzalo Jara.

Agregó: “¿por qué lo digo? Porque es el rendimiento individual el que nosotros criticamos muchas veces, y después el colectivo, pero finalmente el colectivo es el que finalmente termina atrapando a los jugadores a tener el año te tuvo cada uno en Colo Colo”.

Buena contratación para el momento económico que esta Colo Colo

“Desde ese lugar creo que están bien sus palabras. Dice: yo vengo a reforzar a Colo Colo, no vengo a reemplazar a nadie, pero ojo que no juego solo, acá hay funcionamiento y rendimientos individuales que pueden mejorar lo colectivo. Es muy buena la declaración”, complementó.

Jarita no lo duda: Matías Fernández es más ofensivo que defensivo, pero en el promedio es un gran refuerzo para las pocas lucas que tiene Colo Colo.

Jarita no lo duda: Matías Fernández es más ofensivo que defensivo, pero en el promedio es un gran refuerzo para las pocas lucas que tiene Colo Colo.

El bicampeón de América añade que “después lo que le puede entregar Matías Fernández a Colo Colo, no es el mejor defendiendo, eso está claro, pero es un tipo que viene jugando en línea de cuatro, no es tan difícil tampoco. Ofensivamente sí le puede dar muchísimo a Colo Colo“.

Es un refuerzo que igual va de la mano con las necesidades económicas de Colo Colo: un jugador libre, que antes había sonado con Quinteros y Almirón. Seguramente ahí no se dio porque tenía contrato, en un club con resultados, que ganó la Copa Sudamericana y especialistas en vender”, expone Jarita.

Gonzalo Jara sentenció tajante que “en líneas generales, creo que Matías Fernández es una buena contratación para Colo Colo… en el momento económico que esta Colo Colo“.

