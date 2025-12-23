Este martes en Colo Colo celebraron el arribo de su primer refuerzo para la temporada 2026. El Cacique presentó a Matías Fernández Cordero, lateral derecho que casualmente tiene el mismo de aquel 14 que supo llevar al club a una nueva final continental y ser el mejor de América.

La similitud del nuevo fichaje albo y Matías Fernández ha sido uno de los grandes temas en torno a su arribo al Estadio Monumental. Esto, ya que muchos lo ven utilizando el dorsal de Matigol para así “revivir” la mística que eso involucra.

Si bien en su presentación vistió por primera vez la camiseta del Cacique, el lateral lo hizo sin un número en la espalda. Esto, ya que es una decisión que están analizando en detalle poro el boom comercial que puede significar.

Matías deja en dudas si volverá el Fernández 14 a Colo Colo

La llegada de Matías Fernández Cordero ha tenido todo un debate en redes sociales respecto a su dorsal. La similitud con Matigol es evidente y no son pocos los que le piden que lleve la 14 en la espalda en la temporada 2026.

En su presentación, el lateral habló por primera vez sobre lo que significa su arribo al Eterno Campeón. “Agradecer las palabras, es un paso importante para mi carrera estar aquí. Desde el primer momento no dudó en aceptar la propuesta, es el club más grande de Chile y espero estar a la altura, lograr cosas importantes. Se nos vienen muchas cosas lindas y espero estar a la altura para darle alegrías a la gente“.

Pero posterior a ello, Matías Fernández Cordero dejó en claro que no viene a ser el nuevo Mauricio Isla u Óscar Opazo. “Son nombres importantísimos, que en nuestro fútbol lograron cosas muy importantes. Yo no vengo a reemplazar a nadie, vengo a hacer mi propia historia. No vengo a cubrir ni reemplazar, todos somos distintos“.

“Quiero darle experiencia, he ganado cosas importantes en estos años y quiero aportar mi granito de arena. Lo podemos hacer todos juntos, no creo que una persona en especial haga maravillas. Necesitamos formar un grupo, una familia“, complementó.

Matías Fernández Cordero fue consultado por el parecido con el 14 de los blancos, algo que no es nuevo. “Siempre, es algo que he llevado durante 10 años… desde que empecé a ser futbolista profesional que me dicen que me llamo igual que. Mucha gente me dice que ocupe la 14, que se ilusionan y entiendo que es parte de lo que significa Colo Colo, que la gente te motiva y te muestra cariño“.

Aunque el lateral enfatizó en que no viene a ocupar el lugar de nadie. “Siempre han existido comparaciones pero no vengo a ser igual o a quitarle el puesto a alguien, son cosas normales del fútbol“.

Finalmente, Matías Fernández Cordero fue consultado sobre si será el nuevo 14 de Colo Colo, a lo que respondió de forma categórica: “Todavía no lo sé“.

¿Cuáles fueron los números de Matías Fernández Cordero en Independiente del Valle?

Matías Fernández Cordero ya es refuerzo de Colo Colo tras haber disputado en total 128 partidos oficiales con Independiente del Valle. En ellos marcó 1 gol y 17 asistencias en los 10.181 minutos que acumuló dentro de la cancha. Ganó Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Torneo de Ecuador, Copa Ecuador y Supercopa de Ecuador.

