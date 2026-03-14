Lucas Cepeda tuvo una oportunidad de mostrarse contra el Real Madrid en una durísima visita del Elche, que fue hasta el estadio Santiago Bernabéu con el chileno en el equipo titular. Pero el ex jugador de Colo Colo poco pudo hacer para marcar diferencia.

Aunque permaneció en el campo de juego durante 64 minutos, cuando le dejó su lugar al centrodelantero Rafa Mir, quien tiene en curso un juicio por un presunto abuso sexual. Al momento de la salida del zurdo de la selección chilena, los Merengues ganaban por 2-0.

Un gol del defensor central alemán Antonio Rudiger y otro tanto más del uruguayo Federico Valverde le dieron una tranquilizadora ventaja al equipo adiestrado por Álvaro Arbeloa. El zaguero central Dean Huijsen anotó el 3-0 para el cuadro madridista.

Lucas Cepeda recibe la marca de Fran García, lateral izquierdo de Real Madrid. (Angel Martinez/Getty Images).

Y un tanto en propia meta de Manuel Ángel Morán sirvió como descuento ilicitano. Pero el equipo adiestrado por Eder Sarabia recibió un golazo espectacular en su portería, que estuvo custodiada por el ex golero de Universidad Católica Matías Dituro.

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Cepeda mira desde el banco el golazo del Real Madrid al Elche: Guler humilla a Dituro

Cepeda ya llevaba algunos minutos sentado en el banco cuando Arda Güler le puso broche de oro a la goleada del Real Madrid frente al Elche. Miró la posición de Dituro y lanzó un misil teledirigido que dejó al ex golero de Deportes Antofagasta sin posibilidad de nada.

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Una toma del golazo de Güler al Elche. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

Incluso el manotazo que lanzó hacia arriba no tuvo mucha explicación ante ese remate muy preciso del talentosísimo volante ofensivo turco, quien decretó el 4-1. Se ganó las felicitaciones de todos sus compañeros, incluido el portero belga Thibaut Courtois.

Todos quisieron felicitar al turco por su golazo al Elche. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

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Por lo pronto, Cepeda recuperó su puesto de titular en las oncenas ilicitanas. En el cuadro albiverde apremia cada vez con más fuerza el fantasma del descenso directo. Así las cosas, el duelo del 21 de marzo ante el Mallorca se vislumbra como fundamental. Se jugará en el estadio Manuel Martínez Valero desde las 10 de la mañana, según el horario de Chile continental.

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Así va la tabla de posiciones de La Liga 25-26

Los objetivos del Elche y del Real Madrid en la tabla de posiciones de La Liga 25-26 son claramente opuestos.