Los dos equipos chilenos se ponen a la par del gigante argentino respecto a los equipos sudamericanos que más futbolistas tienen citados para la cita planetaria.

Ya es oficial. Los 48 países participantes entregaron sus listas oficiales de futbolistas para el Mundial 2026. Un total de 1.248 jugadores podrán ver acción en la cita planetaria que se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

Del total de figuras convocadas para el certamen, 62 de ellos juegan en el fútbol sudamericano, donde la mayoría de ellos militan en el fútbol brasileño. En medio de estos números, se da un auténtico “milagro” que protagonizan dos equipos chilenos: Cobresal y Universidad de Concepción.

Dentro de la extensa lista de clubes pertenecientes a la CONMEBOL, el Campanil y los Legionarios entran en un selecto grupo poniéndose a la par nada menos que con el gigante argentino Boca Juniors, con grandes brasileños como Santos, Corinthians y São Paulo, o el paraguayo Olimpia.

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El logro de Cobresal y U de Concepción en Mundial 2026

Ambos equipos nacionales tendrán a un futbolista convocado para la Copa del Mundo. Y los dos representan al mismo país. Hablamos de los delanteros César Yanis y Cecilio Waterman, quienes representarán a Panamá durante el campeonato.

Así las cosas Cobresal y U de Conce se pone a la par de Boca, que tendrá a Leandro Paredes en el Mundial 2026. También se incluye Santos con Neymar, Corinthians con Memphis Depay, Fluminense con Agustín Cannobio o Atlético Nacional con David Ospina, por mencionar algunos.

El equipo sudamericano que más aporta para el certamen es Flamengo con ocho jugadores de cuatro países. Le sigue Palmeiras con siete, River Plate con cinco y Atlético Mineiro con cuatro. Mientras que siete elencos de este lado del mundo aportan con dos jugadores cada uno.

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¿Qué equipos aportan futbolistas en la cita planetaria?