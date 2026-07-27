El entrenador de los Acereros se refirió al fuerte cruce que terminó con la expulsión del volante ofensivo uruguayo de 21 años. Sabe que el informe puede ser condenatorio y les hizo una petición a ambos.

Jaime García reconoció que tenía que mirar nuevamente el fuerte cruce entre Héctor Jona y Kevin Altez en el apasionante partido que Huachipato le empató a Cobresal sobre la hora en el estadio CAP. A pocos minutos del final, el volante ofensivo uruguayo discutió airadamente con el árbitro.

Jona tuvo una postura muy desafiante y Altez reaccionó de la peor manera: hizo un gesto de darle un cabezazo en el rostro al réferi, quien evidentemente le sacó la tarjeta roja directa al enganche charrúa de 22 años. Una situación por la que el DT de los Acereros fue consultado directamente.

“Tiene que haber una autocrítica de los dos. Del arbitraje no tengo que hablar absolutamente nada. Son errores individuales y colectivos de nosotros”, introdujo el estratego, quien llegó al Huachi desde Santiago Wanderers y condujo al cuadro de la usina a ganar la Copa Chile 2025.

Héctor Jona expulsó a Kevin Altez tras una fortísima discusión con él. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Pero tiene que haber una autocrítica muy fuerte de los dos. Eso está a la vista. Tengo que volver a ver lo que pasó. Pero se necesita una autocrítica”, insistió el DT cartagenino al cabo de este apasionante 3-3 que el cuadro local logró gracias a un postrero gol de Lionel Altamirano.

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El reproche de Jaime García a Altez tras la expulsión por intentar agredir a Jona

Jaime García se excusó de no haber visto con detalle el roce entre Kevin Altez y Héctor Jona que terminó con la roja directa para el uruguayo de Huachipato. Sabe que su pupilo no estuvo para nada bien. “Toda reacción trae consecuencias, pero vamos a ver”, aseguró el DT.

“Lo que va a pasar y cómo lo van a presentar cambia el escenario. Pero más allá de eso, tengo que ver la repetición”, sentenció el otrora defensor central de San Antonio Unido y Deportes Melipilla. García está consciente de que el informe del juez puede ser condenatorio para Altez.

Héctor Jona cuando expulsó a Kevin Altez de Huachipato. (Eduardo Fortes/Photosport).

Eso sí, Jona tiene antecedentes de un manejo demasiado efusivo de ciertas situaciones, tal como lo criticó Iván Guerrero con Altez. El presidente de Deportes Limache, César Villegas, dijo en mayo de este año que “me hizo gestos con la mano que para mí no corresponden. Estaba exaltado y prepotente, como en la cancha. Me amenazó y me apuntó con el dedo”.

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Revisa el compacto del empate entre Huachipato y Cobresal