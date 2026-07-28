El Capo de Provincia debe dar vuelta la llave contra el conjunto Xeneize en Copa Sudamericana.

O’Higgins no pudo sacar ventaja como visita ante Boca Juniors y deberá apostar todo en casa para seguir avanzando en Copa Sudamericana. El cuadro rancagüino cayó por 1-0 en La Bombonera, partido donde no logró traducir sus oportunidades en goles.

El Capo de Provincia tendrá la posibilidad de dar vuelta la serie y buscará hacerse fuerte en el estadio El Teniente, con la misión de ganar para conseguir la clasificación a los octavos de final del torneo continental.

El Capo de Provincia juega la vuelta con el cuadro Xeneize – Getty

¿Cuándo juega O’Higgins vs. Boca en Copa Sudamericana?

La revancha entre O’Higgins y Boca Juniors se disputará el jueves 30 de julio, desde las 20:00 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.

El partido entre Celestes y Xeneizes tiene confirmada la transmisión por TV en Chile, esta irá completamente en vivo por la señal de ESPN y también podrá verse vía Disney+ Plan Premium, plataformas que emitirán el decisivo encuentro por la vuelta de los playoffs en Copa Sudamericana.

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Duelo clave para ambos equipos, donde el elenco chileno intentará aprovechar la localía para revertir la desventaja. Boca tiene la oportunidad de mejorar su imagen internacional, luego de la cuestionada eliminación que sufrió en Copa Libertadores.

Tabla de posiciones Copa Sudamericana

En resumen…