El organismo abrió dos expedientes disciplinarios contra el cuadro argentino por hechos en el partido de ida y vuelta de Copa Sudamericana.

La eliminación de O’Higgins ante Boca Juniors en playoffs de Copa Sudamericana dejó una nueva arista que involucra directamente al conjunto argentino.

La Conmebol abrió dos expedientes disciplinarios contra el cuadro xeneize, por hechos durante los partidos en La Bombonera y el Estadio El Teniente de Rancagua.

Los procedimientos corresponden a loscasos CS.O-104-26, relacionado con el duelo de ida, y CS.O-111-26, por la revancha. En el primero también aparece involucrado el entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena.

Boca Juniors eliminó a O’Higgins en Copa Sudamericana – Photosport

¿Por qué investiga Conmebol a Boca Juniors?

El expedientecorrespondiente al partido jugado en Buenos Aires, con presuntas infracciones vinculadas al retraso en la reanudación del encuentro después del entretiempo y al uso obligatorio de chalecos proporcionados por la organización.

En tanto, la causa relacionada con el partido disputado en Rancagua apunta exclusivamente contra Boca Juniors y contempla posibles incumplimientos del protocolo oficial de inicio del partido.

ver también Coquimbo Unido vs. Platense: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO por Copa Libertadores

Entre las normas investigadas se encuentran aspectos relacionados con la cuenta regresiva, el ingreso de los equipos, la formación frente a la tribuna de honor, los saludos, las fotografías oficiales y la presentación de los árbitros.

Además, el expediente incluye las obligaciones vinculadas a las entrevistas posteriores al encuentro, donde cada equipo debe poner a disposición hasta tres jugadores para los medios que poseen los derechos audiovisuales.

¿Qué pasará con Boca Juniors?

Por ahora, la apertura de los expedientes solo marca el inicio del procedimiento disciplinario. Conmebol todavía no ha comunicado sanciones definitivas contra Boca Juniors.

La Comisión Disciplinaria deberá analizar los informes de los oficiales de ambos encuentros y los descargos correspondientes antes de emitir una resolución.

La serie terminó con clasificación del cuadro argentino. O’Higgins ganó 1-0 en Rancagua, pero Boca se impuso por 4-3 en los penales tras el 1-1 global y avanzó a los octavos de final.

En resumen…