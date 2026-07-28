El presidente de la ANFA cargó la artillería para liberar información, donde además echó al agua a los presidentes que los coquetean por la Federación que deben conformar.

Una increíble revelación fue la que contó Justo Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) en relación a Pablo Milad, que tiene que ver con la dieta que recibe de parte de Conmebol.

Fue en conversación con “King Kong Radio”, en relación al protagonismo que tendrá la ANFA en el directorio de la nueva Federación del Fútbol de Chile, que se fueron liberando millonarios detalles.

Esto cuando se le consultó por la dieta que tiene Milad y Jorge Yunge, donde las versiones hablaban de 40 mil dólares, lo que fue frenado inmediatamente por la autoridad principal del fútbol amateur.

Pablo Milad en Conmebol con el presidente Alejandro Domínguez. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

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Los 70 mil dólares que recibe Pablo Milad

Justo Álvarez declaró la guerra hace tiempo a Pablo Milad, donde lo acusó de mandar mensajes para frenar la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas, incluso para atrasarla, lo que le bastó un fuerte cara a cara entre ambas autoridades.

Por lo mismo, el líder de la ANFA no tuvo reparos en corregir la millonaria cifra d 40 mil dólares que se habló en un comienzo por parte de Conmebol, por una mucho más alta donde habrá que dar explicaciones.

“En las reuniones supe que no eran 40 mil ni 50 mil, eran 70 mil dólares, dicho por presidentes de clubes profesionales. Yo por eso encaré a Milad y le dije por qué Yunge y Aguilar tenían un cargo en comisiones en FIFA y me contesta delante de todos que no tiene conocimiento; si eso pasa en cualquier organización, entonces está de mas”, detalló.

Jorge Uauy y Cecilia Pérez se han acercado a la ANFA, según su presidente. Foto: Diego Martin/Photosport

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La ANFA será protagonista: los presidentes que se han acercado

Justo Álvarez contó además que son varios presidentes del fútbol profesional que se han acercado para conocer posturas de ANFA, teniendo en cuenta el nuevo directorio de la Federación, donde incluso dio nombres que se han acercado.

Entre ellos mencionó a Lorenzo Antillo, además que en una oportunidad llegó Jorge Yunge (de la continuidad de Milad) en compañía de Cecilia Pérez de U de Chile y Miguel Ángel Valdés para conocer la postura.

No fueron los únicos, porque dijo “voy a tirar toda la carne a la parrilla”, porque también han buscado respaldo Jorge Uauy de Palestino, Jorge Sánchez de Antofagasta, Felipe Muñoz e incluso Juan Tagle.

Según su versión, la respuesta fue la misma, donde la ANFA espera el nuevo directorio de la ANFP, ver los estatutos y por último asegura que deben ser escuchados todos desde los árbitros, entrenadores y, principalmente ser parte alguien del fútbol femenino.

Mira las declaraciones: