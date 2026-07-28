El ex presidente de la ANFP tiene la chance de volver al país porque sus delitos de carácter tributario preescribieron.

En 2015 explotó el FIFA Gate y golpeó al fútbol chileno, puesto que el por entonces presidente de la ANFP, Sergio Jadue, tuvo que huir del país por estar involucrado en el entramado.

El ex mandamás del fútbol chileno arrancó a Estados Unidos, más precisamente a Miami, donde está radicado desde hace más de 10 años y participa como informante del FBI en la investigación del mediático caso.

Jadue ha hecho noticia en los últimos comentarios por sus críticas al actual presidente de la ANFP, Pablo Milad, pese a que se arrancó de Chile por cometer ilícitos económicos.

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Sergio Jadue fue sobreseído y puede volver a Chile

Sergio Elías Jadue Jadue recibió este martes una gran noticia, debido a que el 13° Juzgado de Garantía de Santiago decidió sobreseerlo por sus delitos de carácter tributario y declaración indebida de impuestos.

Sergio Jadue fue sobreseído. Foto: Marcelo Hernandez/Atonchile

No es el único ex dirigente de la ANFP que resulta beneficiado por la medida, debido a que el asesor de Azul Azul Mauricio Etcheverry, también fue sobreseído en el cargo de apropiación indebida.

Sergio Jadue se encuentra viviendo en Miami y ahora puede volver a Chile sin problemas. El informante del FBI por el FIFA Gate aún no conoce su pena por participar de dicho fraude, debido a que su sentencia ha sido postergada en 16 ocasiones.

En síntesis

Sergio Jadue fue sobreseído este martes por delitos tributarios por la justicia de Santiago.

fue sobreseído este martes por delitos tributarios por la justicia de Santiago. La sentencia por el FIFA Gate de Sergio Jadue ha sido postergada en 16 ocasiones.

de Sergio Jadue ha sido postergada en 16 ocasiones. El exdirigente radicado en Miami desde hace más de 10 años podrá volver a Chile.