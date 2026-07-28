“Somos respetuosos, pero”: El próximo gallito judicial que deberá enfrentar Sergio Jadue antes de volver a Chile

El ex Presidente de la ANFP fue sobreseído por los delitos de carácter tributario y declaración de impuestos. Pero aún no se concreta su regreso al país.

Sergio Jadue recibió un importante anuncio en Tribunales y que acerca su sueño para retornar al país. Esto debido a que fue sobreseído de todos sus cargos en Chile.

El ex Presidente de la ANFP había sido imputado por los delitos de apropiación indebida y declaración maliciosa de impuestos. Lo que estalló con el conocido caso del FIFA Gate. Sin embargo, el 13° Juzgado de Garantía resolvió sobreseerlo definitivamente.

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Además de Jadue, también esta medida se extendió para su colaborador Mauricio Etcheverry que también fue sobreseído por los cargos de apropiación indebida.

Lo que de inmediato generó la respuesta de Fiscalía tras conocerse la medida sobre el ex dirigente. “Somos respetuosos de las decisiones judiciales. Se dictó la extinción de la responsabilidad penal del señor Sergio Jadue”, indicó el fiscal Marco Paredes.

Fiscalía analiza apelar a sobreseimiento de Sergio Jadue

Pero tras lo ocurrido, en Fiscalía se confirmó que se analizará exhaustivamente la postura de apelar al fallo. En especial porque recién en 2027 se cumplen los diez años para poder declarar el sobreseimiento definitivo.

“Ahora queda sin efecto su detención. Pero es apelable, y cuando la Fiscalía tenga la resolución, analizará dicho recurso. Siempre es susceptible de estudio”, agregó el Fiscal Paredes.

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Con dicha medida que beneficia al ex dirigente, ahora Sergio Jadue puede volver a Chile, ya que no tiene orden de detención. Pero desde Fiscalía recalcaron que todavía tiene cargos pendientes en Estados Unidos tiene otros cargos. Por lo que debe resolver dichos temas antes de pensar en retornar al país.