Marcelo Hadwa explicó los próximos pasos del expresidente de la ANFP, donde asegura que va continuar su vida en Estados Unidos.

El 13° Juzgado de Garantía de Santiago decidió sobreseer por prescripción a Sergio Jadue, el ex presidente de la ANFP, por sus delitos de carácter tributario y declaración indebida de impuestos, por lo que aseguraban podría volver al país.

Algo que alertó a todo el fútbol chileno, entendiendo que más allá de que tiene una prohibición de por vida para ejercer cargos dirigenciales en el fútbol profesional, se podría acercar algunos clubes.

Pero fue su abogado, Marcelo Hadwa, quien en conversación con Canal 13 reveló una gran verdad del ex dirigente, donde asegura que no tiene en mente volver a Chile.

Sergio Jadue lleva 10 años en Estados Unidos. Foto: Andrés Piña/Photosport

ver también Sergio Jadue puede volver a Chile: fue sobreseído de sus delitos por prescripción

Jadue se quedará en Estados Unidos: “Tiene una vida allá”

En conversación con el citado medio, el abogado Marcelo Hadwa, descartó que el ex mandamás de la ANFP busque volver a Chile, pese a que podría con autorización.

“Él podría, evidentemente, volver al país, si tiene la autorización de la justicia norteamericana, pero él no tiene planes de volver a Chile, eso quiero aclararlo”, explicó de inmediato.

“Se ha hablado mucho que quiere esperar el sobreseimiento definitivo para volver a Chile y no, no es algo que tiene visto para un tiempo cercano”, precisó el abogado.

Por lo mismo, aseguró que “se fue hace 10 años de Chile, tiene su vida en Estados Unidos, tiene una hija estudiando en un colegio, pasó por una etapa muy dura, pese a lo que el común de la gente cree, estuvo sin trabajo, perdió todo arraigo en Chile, fueron momentos y años muy duros de Sergio Jadue antes de asentarse en Estado Unidos”.

En ese sentido, el profesional volvió a repetir que no hay planes, por ahora de un regreso, pero que han quedado conformes con la justicia: “No, no creo por lo que he conversado no hay nada de eso”.

“Este es un hito, porque quería obtener sobreseimiento por hechos que se imputaba que no constituían delito, independiente que fue por prescripción, los hechos que imputaban no era delito”, finalizó.

ver también Sergio Jadue puede regresar a Chile: ¿es posible verlo otra vez en el fútbol nacional?

Mira los detalles: