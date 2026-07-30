En la previa de la formalización, aseguran las medidas cautelares que pedirán esta misma jornada con el ex presidente de la U.

Esta jornada se está realizando la formalización del caso Sartor, donde las miradas están puestas en el ex presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, como protagonista.

En ese sentido, fue el abogado querellante, César Ramos, quien en la previa del proceso judicial, quien detalló lo que arriesga el mandamás de la concesionaria Azul Azul.

Por lo mismo, aseguró que, entre las medidas cautelares que se pueden dar esta mañana, pueda estar la prisión preventiva para Clark, lo que marcaría la investigación.

11 exgerentes de Sartor enfrentan a la justicia. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

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Los detalles de la formalización

El caso Sartor vive una jornada clave en la formalización ante el Ministerio Público, donde Michael Clark enfrenta a la justicia por las fuertes acusaciones de estafa.

Por lo mismo el abogado querellante, César Ramos, específico que, en los casos más graves, se solicitará la prisión preveniva de los ex gerentes de Sartor, dondde está Michael Clark.

“Solicitar las medidas cautelares que correspondan, esperamos dadas las imputaciones graves, tanto en perjuicio de los fondos, como de los aportantes y del mercado que se soliciten medidas cautelares que respondan a la gravedad y en casos mas graves que sea prisión preventiva”, explicó.

Mira sus declaraciones: