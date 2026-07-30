El ex presidente de Azul Azul enfrenta a la justicia en medio de la investigación del caso Sartor y esto dijo antes de ingresar.

Michael Clark llegó hasta los Tribunales de Justicia donde esta jornada afrontará la formalización del caso Sartor, donde una de sus aristas tiene que ver con Universidad de Chile.

El ex presidente de Azul Azul conversó brevemente con los medios al arribar al lugar, donde se mostró tranquilo con el proceso que debe afrontar ante el Ministerio Público.

Por lo mismo, volvió a repetir parte de su defensa, dejando en claro que la compra de acciones para ser el accionista mayoritario de la U no se hizo efectiva en totalidad.

Michael Clark enfrenta a la justicia. Foto: Redgol

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Michael Clark enfrenta a la justicia por el caso Sartor

Fue antes de la formalización que Michael Clark se acercó a los medios para demostrar tranquilidad ante el proceso que le toca vivir, en medio de la investigación del caso Sartor.

“Estoy tranquilo, sé lo que he hecho, espero se puedan ver responsabilidades y estoy tranquilo”, explicó al ingreso de los tribunales.

En ese sentido, más allá de un mensaje para los hinchas de U de Chile, se escudó en su defensa y en la no compra de las acciones de Azul Azul: “No se cumplieron condiciones en el contrato de compra de acciones”.

Mira sus declaraciones: