Colo Colo vive una verdadera teleserie alrededor de Vozinha. De esas que cada capítulo que le da más emoción a la trama. Ahora surge un hecho que podría ser poco relevante, pero en estos tiempos, es muy decidor.

Hace una semana que Aníbal Mosa sorprendió al planeta al anunciar que los Albos habían conseguido el fichaje de quien fue uno de los mejores arqueros del Mundial 2026. Ese que con los guantes de Cabo Verde, obligó a trabajar tiempo extra a Lionel Messi y a Argentina.

La no reacción de Vozinha

Han pasado los días y Vozinha no ha viajado a Chile. Si bien se dice que está realizando trámites personales antes de cruzar el Atlántico, hay un hecho que llama bastante la atención y es que no ha tenido ningún gesto hacia Colo Colo.

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Aníbal Mosa reconoció que el arquero no ha firmado contrato con los Albos, por lo que solo dependen de su palabra. El de Cabo Verde es bien activo en redes sociales, algo muy normal en la actualidad, pero por lo mismo llama la atención el hecho de que no sigue a los de Macul en Instagram.

Colo Colo sigue a Vozinha, pero este no ha devuelto el favor. Cuando la persona que te gusta, no devuelve el “follow”, es mala señal. Este es un ejercicio que siempre hacen los nuevos jugadores de un club, pero el africano todavía no lo realiza a una semana del anuncio de su fichaje, días en los que incluso tuvo tiempo para promocionar la nueva película de Spider Man.

Imagen: Instagram

Un detalle menor pueden creer muchos, pero incluso el de Cabo Verde ni siquiera le dio “like” al anuncio albo de su fichaje. Vozinha hizo noticia durante el Mundial ya que tras ser figura ante España, comenzó a seguir a más de mil mujeres de vuelta. Algo que todavía no hace con Colo Colo.

En Macul no quieren pensar lo peor y todavía confían en la palabra del arquero que causó furor en Norteamérica. Es de esperar que en los siguientes días viaje y todo esto quede como una anécdota, porque por ahora las señales son más malas que buenas.