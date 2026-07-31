Mientras los albos espera por el arribo del arquero de Cabo Verde, un empresario nacional inscribió la marca “Vozinha” en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual.

Colo Colo está a la espera de por fin cerrar del todo el fichaje de Vozinha. El arquero de Cabo Verde, quien desde hace ya varios días esperan a que arribe a suelo nacional, sigue sin integrarse oficialmente al plantel del Cacique.

Pese a los rumores que apuntan a que la operación está caída para los albos, sobre todo por una tentadora oferta desde el fútbol de Marruecos para que el meta siga con su carrera, todavía hay esperanza en que el acuerdo con el club chileno se respete.

Y ojo, que ese anhelo no está solo en lo deportivo, sino que también a nivel de marketing, con una movida que se dio a conocer durante este viernes que apunta a que no solo en lo futbolístico se espera por el arribo de Vozinha.

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La movida de un empresario chileno por el nuevo arquero de Colo Colo

Según consignó The Clinic, en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) existe una solicitud para inscribir la marca “Vozinha” en nuestro territorio nacional.

Esta data del pasado 28 de julio, cuando el empresario Tomás Betteley Barros presentó una solicitud de registrar la marca para la venta de suplementos alimenticios. En el portal de INAPI se apunta a que esta solicitud todavía está “En Trámite”.

La marca “Vozinha” se registró aunque el portero sigue sin pisar territorio chileno. | Foto: Getty Images.

Al momento de ver al detalle este trámite, se puede apreciar que bajó la marca “Vozinha” se venderán barritas de suplementos alimenticios nutricionales; suplementos alimenticios y preparaciones dietéticas; suplementos alimenticios y nutricionales; suplementos alimenticios probióticos; suplementos alimenticios que no sean para uso médico; suplementos alimenticios para humanos; suplementos alimenticios para seres humanos; suplementos alimenticios para personas.

Una movida que viene a demostrar lo potente del nombre de quien se supone será el nuevo arquero del Cacique. Sin ir más lejos, no por nada en su Instagram el perfil de Vozinha ya suma 29,6 millones de seguidores después del Mundial 2026.

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En síntesis