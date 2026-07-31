De acuerdo a información que llega desde Brasil, el portero de Cabo Verde está cada vez más cerca de ser el nuevo refuerzo del Cacique.

La incertidumbre reina en Colo Colo por estos últimos días por toda la teleserie en torno a Vozinha. Pese que desde hace varias jornadas se esperaba el arribo del portero de Cabo Verde a suelo nacional, en el Monumental siguen sin tenerlo entre su filas.

Lo peor es que los rumores de que la operación está caída han ido tomando fuerza. El meta tendría una oferta del Renassense de Berkane, elenco de Marruecos que tiene listo el arribo de Bubista, su ex DT en Cabo Verde, lo que complicación todavía más su llegada.

Esto, sumado a un extraño viaje que tiene programado a Río de Janeiro en los próximos días, instalan un manto de dudas en toda la negociación. Por suerte para los albos, en las últimas horas surgió una importante información que acercarían al portero al club.

ver también En Colo Colo ya se hacen la idea de que Vozinha los dejó tirados: “Creo que se irá a Marruecos”

El movimiento de Vozinha que lo acerca a Colo Colo

De acuerdo a información entregada por el periodista André Vieira de TeleSur, el entorno del portero está trabajando en poder cerrar su viaje a Chile. Además, su representante descartó que el meta viaje a Brasil en los próximos días.

“El portero caboverdiano Vozinha viajará a Chile tras resolver algunos asuntos personales. La información fue confirmada a teleSURtv este viernes por el representante del jugador, Bernardo Vasconcelos. ‘En cuanto se resuelva el problema, viajaremos’, declaró en exclusiva”, escribió Vieira en su Instagram.

Vozinha es el hombre del momento en Colo Colo luego que hace una semana los albos lo oficializarán como refuerzo en este mercado. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el comunicado añadió que “respecto a una posible conversación entre el portero y un equipo marroquí, Bernardo afirmó que se trataba de ‘especulaciones infundadas’. Según el representante del destacado guardameta mundialista, aún no hay fecha fijada para su llegada al país latinoamericano”.

“Según Bernardo, Vozinha tampoco viajará a Brasil en agosto. El nombre del atleta figuraba en el material promocional de un evento en Río de Janeiro”, concluyó.

ver también Aníbal Mosa confirma el mayor temor respecto a la llegada de Vozinha a Colo Colo

En síntesis