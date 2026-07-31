El Cacique sale a la cancha por la fecha 17 de la Liga de Primera visitando a los ruleteros en el Estadio Sausalito este sábado 1 de agosto.

Colo Colo regresa al ruedo este sábado 1 de agosto en la Liga de Primera 2026. El Cacique jugará por la fecha 17 ante Everton, rival al que visitará en búsqueda de tres puntos que le permitan estirar su ya larguísima ventaja en lo más alto de la tabla.

Tras un debut en la segunda rueda con victoria al vencer por 3-1 a Limache, los albos quieren seguir por la senda triunfal. El equipo de Fernando Ortiz es el puntero absoluto del torneo con 39 puntos, 12 unidades más que sus más cercanos perseguidores, la U y la UC.

Por lo mismo, el ganar en Viña del Mar es clave ante rival que está luchando en la zona media por meterse en puestos de copas internacionales y que viene de empatar ante Unión La Calera en la jornada pasada.

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Colo Colo: Citados y el XI para visitar a Everton

Para este duelo el Tano Ortiz contará con regresos importantes. En defensa Joaquín Sosa está de vuelta tras cumplir sus dos fechas de castigo, mientras que en ataque Lautaro Pastrán superó un esguince medial en la rodilla derecha.

La sangre joven en la lista de citados vuelve a decir presente, ya que el argentino citó a habituales como Gabriel Maureira, Leandro Hernández y Francisco Marchant, así como también a Alonso Olguín, Rodrigo Catalán, Felipe Raipán y Yastin Cuevas.

Los citados del Cacique para visitar a Everton. | Foto: Colo Colo.

De esta manera, el más probable once para visitar a Everton será con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Diego Ulloa y Víctor Felipe Méndez en mitad de cancha; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en ofensiva.

Colo Colo vs Everton: Día y horario

Albos y ruleteros se verán las caras este sábado 1 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito. Este duelo será válido por la fecha 17 de la liga de Primera 2026.

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En síntesis