Gustavo Huerta pierde a una figura en el momento que más la necesita. Su salida fue oficializada.

El mercado del fútbol chileno no ha hecho demasiado ruido. Así como jugadores llegan, jugadores se van. Es lo que vive Cobresal, quien ve partir a una figura clave.

Salvo la llegada de Vozinha, que de hecho todavía ni llega y hasta es duda, los traspasos de inviernos han estado más fomes que pelea de astronautas. Por si fuera poco, hay equipos que sufren el efecto contrario, de ver cómo jugadores importantes dicen adiós.

Cobresal pierde a figura

Cobresal no ha tenido la temporada esperada y solo basta con mirar la tabla. Claro, nadie planifica o espera estar en zona de descenso a mitad de temporada, pero Gustavo Huerta está acostumbrado a bailar con las difíciles en El Salvador confían en la capacidad del DT de encontrar agua en el desierto.

El panorama no es fácil, pero ahora empeoró, ya que uno de los jugadores más importantes de los Mineros armó las maletas y cruzó la Cordillera de los Andes, para firmar por un club argentino. De esta manera, también se despide del fútbol chileno.

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Se trata de Agustín Nadruz, el volante uruguayo que ha sido titular para Gustavo Huerta, decidió aceptar una oferta de Sarmiento de Junín de la Primera División de Argentina. Incluso desde Cobresal ya lo despidieron de forma oficial.

“Club de Deportes Cobresal informa que el volante uruguayo, Agustín Nadruz, deja nuestra institución para emprender nuevos desafíos profesionales. ¡Mucho éxito en tu futuro, Agustín!“, indicaron los Mineros sobre el futbolista de 30 años que había arribado en este 2026.

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Nadruz llegó a Chile en 2021 a Curicó Unido. Tras ello pasó por Deportes Iquique y Unión Española. Ahora el formado en Peñarol tendrá su segunda aventura en Argentina, donde en el pasado había defendido a Atlético Rafaela.