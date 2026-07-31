Brilló en la U, marcó 43 goles y así reaccionó a formalización de Michael Clark

El empresario que comandó Azul Azul, fue formalizado junto a otros diez implicados por el caso Sartor. Lo que causó la reacción de ex jugadores azules.

Universidad de Chile vive realidades totalmente opuestas. Dentro de la cancha, el equipo de Fernando Gago superó a Audax Italiano y se mete en la lucha por la Liga de Primera. Buen rendimiento que quieren extender este domingo cuando reciban a Huachipato en el Estadio Nacional.

Pero fuera de la cancha el clima es totalmente distinto. Esto porque se inició el juicio por el caso Sartor y que entre los formalizados asoma Michael Clark. Justamente el empresario que fue el mandamás de Azul Azul.

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“Para nadie es agradable estar acá. Yo estoy involucrado un poco de rebote; si bien fui director en Sartor, yo no era dueño de Sartor. Yo sé mi grado de involucramiento en los últimos años”, indicó Clark este viernes en la segunda jornada de formalización.

Incluso abordó los Whatsapp que se filtraron donde se celebraba el bajo rendimiento deportivo de la U para comprarla más barata. “Somos todos mayores de edad, somos todos viejitos, cada uno tiene que hacerse responsable de las cosas que dice”, indicó desmarcándose de aquellas palabras.

Joaquín Larrivey reacciona a la formalización de Michael Clark

Pero uno que no se desmarcó de sus acciones fue Joaquín Larrivey, quien reaccionó a la formalización de Michael Clark. El “Bati” jugó en la U entre 2020 y 2021, periodo donde disputó 74 partidos y anotó 43 goles oficiales.

Por su buen rendimiento, todo apuntaba a que renovaría con los azules. Incluso contó que Clark le prometió armar un equipo estelar para sacarle el máximo provecho.

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“Queremos que te quedes. Me dijo ‘Yo además de ser el presidente soy dueño, tengo una parte del club y te vas a quedar’. Luego me plantearon que me iba a rodear de buenos jugadores y un montón de cosas que lógicamente no se cumplieron”, expresó en su minuto en TNT Sports.

Larrivey indicó que Clark fue determinante en su salida de Universidad de Chile. “Me mintieron. No me gustó como faltaron a su palabra”, indicó a ESPN posteriormente. Tras ello, siguió con su carrera por Cosensa y Sudtirol de Italia. Luego volvió al país para jugar en Magallanes y Deportes Concepción. Con los lilas incluso logró el ascenso a la Liga de Primera.

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Pero más allá de ello, Larrivey -que ahora es chileno- sigue el día a día de Universidad de Chile. Es que más allá de su salida, se siente un hincha más del Bulla. Por lo mismo, llamó la atención su “me gusta” en la publicación de Meganoticias y que justamente tuvo relación con la formalización de Michael Clark. Lo que fue aplaudido por los hinchas, por su compromiso con la institución ante el silencio de las figuras del plantel.