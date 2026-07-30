La U sufre nuevo traspié en el mercado de fichajes por aparición de liquidador: “Quedan stand by”

Luego que Michael Clark dejó de ser el accionista mayoritario, ahora en Azul Azul están bajó administración del liquidador Eduardo Godoy.

Universidad de Chile superó a Audax Italiano y volvió a meterse en la lucha por la Liga de Primera. Sin embargo, Fernando Gago deberá esperar al menos unos días para poder tener los anhelados refuerzos.

Esto debido a que en las últimas horas inició el juicio por el caso Sartor. A lo que además se sumó que Michael Clark dejó de ser el máximo accionista de Azul Azul. El 63% que poseía ahora está bajo la administración del liquidador Eduardo Godoy.

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Pero esto desata un nuevo coletazo y que afecta al buen rendimiento del equipo. ¿El motivo? ahora se aplaza la llegada de nuevos refuerzos.

“Azul Azul ahora debe consultar al Liquidador”, indicó de entrada Rodrigo Contreras de Cooperativa Deportes. “Legalmente, está obligado a ejercer acciones con el activo en prenda”, complementó.

El nuevo problema que enfrenta la U por el caso Sartor

Por lo que esto deja en “stand by” la decisión de refuerzos. Lo que significa que habrá que esperar para nuevos nombres. Cabe consignar que hasta el momento solo ha llegado Gonzalo Reyna. Mientras que Valentín Gauthier se cayó hace unos días.

¿Hasta cuándo tiene plazo Universidad de Chile para hacer fichajes?

Para este mercado de fichajes de mitad de año existe la opción de traer a tres refuerzos. Lo que puede aumentar dependiendo de las salidas que informe cada club.

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En el caso de Universidad de Chile solo se ha sumado Gonzalo Reyna. Por lo que todavía quedan dos cupos por sumar.

Ahora el plazo fatal que tienen los azules es el próximo 13 agosto. Dicha fecha la indica el reglamento ya que es el día hábil previo al comienzo de la fecha 19 de la Liga de Primera.