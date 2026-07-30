Miguel Ángel Gamboa conversó con RedGol y analizó la situación mediática por la que atraviesa el volante de la U.

Una crisis gigantesca salpica a Universidad de Chile, porque este jueves arrancó la formalización para los involucrados en el escándalo de Sartor y la adquisición de la propiedad de Azul Azul, entre otros cargos.

Uno de los apuntados de rebote por la situación es el capitán de la U, Marcelo Díaz, debido a que se ha mantenido en silencio sobre el caso y porque en su momento llenó de elogios a Michael Clark, ex presidente de la concesionaria y uno de los implicados.

“Ordenó la casa”, dijo en su momento Carepato sobre el empresario, que este jueves se presentó a la audiencia de formalización para los imputados por el caso Sartor.

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Miguel Ángel Gamboa defiende a Marcelo Díaz en la U

Los hinchas de Universidad de Chile se fueron encima de Marcelo Díaz, sin embargo, Carepato también es defendido, debido a que Miguel Ángel Gamboa pone en contexto la situación que le tocó pasar al volante azul.

“Fue lamentable lo que dijo, pero no conocía la situación desde antes. Lógico que le afecta ahora, pero él no se equivocó en apoyar a Clark en su momento, porque no conocía en detalle el caso”, dijo el Loco Gamboa a RedGol.

Michael Clark, uno de los imputados por el caso Sartor. Foto: Photosport

“Creo que Marcelo no se equivocó. Él no conocía a la persona, no conocía el ambiente. Uno puede confiar en alguien y después suceden otras cosas”, agregó.

Por último, Gamboa indicó que “es una declaración que él dijo porque en ese aspecto la U a lo mejor empezó a cambiar, empezó a estar bien, pero nadie conocía los enlaces y las cosas que hay detrás”.

En un ambiente complejo, Universidad de Chile vuelve a salir a la cancha y el destino quiso que sea con Huachipato, equipo al que se le ha vinculado una estrechez fuera de toda norma en los últimos años.

En síntesis

El capitán Marcelo Díaz es criticado por su antiguo respaldo al imputado Michael Clark.

es criticado por su antiguo respaldo al imputado Michael Clark. La formalización por el caso Sartor inició este jueves para los involucrados de Azul Azul.

inició este jueves para los involucrados de Azul Azul. El exdelantero Miguel Ángel Gamboa defendió al volante ante las críticas de los hinchas.

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¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Huachipato por la Liga de Primera?

El partido entre Universidad de Chile y Huachipato por la Liga de Primera se jugará este domingo 2 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Nacional.

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