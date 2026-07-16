El drama del primer semestre vuelve a traer los fantasmas a la U, con Charles Aránguiz y Marcelo Díaz entrenando diferenciado.

Universidad de Chile ha tenido que batallar toda la temporada 2026 con un tremendo problema, que tiene que ver con las lesiones que han afectado en gran parte al plantel que lidera Fernando Gago.

Algo que no ha quedado al margen en la intertemporada que realiza desde el sábado la U en el Centro Deportivo Azul, donde esta jornada se encendieron alarmas.

Todo, porque hubo dos referentes que tuvieron que hacer los trabajos de manera diferenciada, lo que genera un nuevo dolor de cabeza en los hinchas: Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

Charles Aránguiz se había mostrado con trabajo con balón en la U. Foto: U de Chile.

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Charles Aránguiz y Marcelo Díaz con precaución en la U

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron detalles de la situación que pasó esta jornada en la intertemporada de Universidad de Chile, en el Centro Deportivo Azul.

El citado medio deja en claro que esta jornada no pudieron hacer los trabajos con normalidad tanto Charles Aránguiz como Marcelo Díaz, con una práctica diferenciada para ambos.

Una situación que hace retornar todos los fantasmas de las lesiones de la primera parte, donde hubo 19 jugadores quienes pasaron por el hospital azul, generando problemas partido a partido para Gago.

Si bien se toma como una medida de precaución para ambos jugadores, se espera que puedan estar en el retorno a la competencia en la Liga de Primera, el próximo domingo 26 de julio ante Audax Italiano en La Florida.

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