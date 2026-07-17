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Fichajes

Óscar Wirth se enfurece por el posible fichaje de Vozinha en Colo Colo: “Penoso”

El ex arquero del cuadro albo está totalmente en contra del arribo del africano de cara al segundo semestre.

Por Carlos Silva Rojas

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Vozinha suena fuerte en Colo Colo.
© GettyVozinha suena fuerte en Colo Colo.

Un golpe al mercado de fichajes está trabajando Colo Colo, puesto que Blanco y Negro negocia la incorporación del experimentado arquero Vozinha, quien brilló en el Mundial 2026.

El cuadro albo está en conversaciones con la figura de Cabo Verde, y puede transformarse en el golero que está pidiendo desde principio de año el entrenador Fernando Ortiz.

Vozinha suena fuerte en el líder de la Liga de Primera y puede arribar a Macul para pelear el puesto con el joven Gabriel Maureira, quien ha generado dudas con su rendimiento.

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Óscar Wirth se queja por la opción de Vozinha a Colo Colo

La opción de Vozinha a Colo Colo no genera consenso, por ejemplo, el ex meta albo Óscar Wirth conversó con RedGol y señaló que sería un error traer al africano al fútbol chileno.

Yo diría que es penoso que un equipo como Colo Colo, que tiene tal vez el mayor arrastre en el fútbol chileno, y donde la gente joven que quiere algún día jugar al fútbol, especialmente los que quieren jugar al arco, a los primeros equipos que se van a probar es a equipos como Colo Colo, tenga que hacer esto“, señaló el ex seleccionado.

Vozinha suena fuerte en Colo Colo. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

Vozinha suena fuerte en Colo Colo. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

“Colo Colo tiene la posibilidad cierta de llevar a cabo un trabajo interesante y tener jugadores propios que resalten, que salgan del club y que posteriormente triunfen internacionalmente. Yo no sé por qué tendrían que traer a una persona que ya tiene 40 o 41 años, porque realmente no existe recambio”, cerró.

Colo Colo sigue negociando con Vozinha, portero que está totalmente libre y que puede venir a jugar a Chile para el segundo semestre de 2026.

En síntesis

  • Blanco y Negro negocia el fichaje del arquero caboverdiano Vozinha para Colo Colo.
  • El entrenador Fernando Ortiz solicita la incorporación del guardameta para el segundo semestre de 2026.
  • El exarquero Óscar Wirth criticó la posible llegada del portero de 40 años.
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