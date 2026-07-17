El portero de Cabo Verde está en la órbita del Cacique pensando en el segundo semestre, algo que generó reacciones en la prensa colombiana.

Colo Colo quiere remecer el mercado de fichajes chileno fichando a una de las revelaciones que dejó este Mundial 2026. Hablamos de Vozinha, arquero de Cabo Verde que deslumbró al planeta con sus atajadas y que fue clave en que su selección llegue a los 16avos de final.

Con 40 años en el cuerpo el meta está buscando club tras estar durante dos temporadas en el Grupo Desportivo de Chaves, elenco de la segunda división de Portugal.

La apuesta de los albos es traer al experimentado arquero para afrontar la segunda mitad del año, esto para darle algo de competencia al joven Gabriel Maureria ante la lesión que sacó de competencia a Fernando de Paul.

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Sudamérica reacciona al interés de Colo Colo por Vozinha

Este posible movimiento de mercado está generando bastante interés en el resto del continente. Así quedó demostrado en Colombia, donde Deportes RCN, uno de los medios deportivos cafeteros más importantes, comentó esta opción.

“Pese a su amplia carrera en Europa, ahora Sudamérica aparece como una posibilidad con un gigante del continente y un campeón de la Copa Libertadores como lo es el Colo Colo de Chile. El ‘Cacique’ aparece como una gran opción en medio de otra propuesta que llegó por parte del Inter Miami”, detallaron.

Vozinha fue uno de los grandes héroes que dejó este Mundial 2026. ¿Será Colo Colo su próximo destino? | Foto: Getty Images.

En ese sentido, aseguraron también que “bajo este panorama, en los próximos días podría haber grandes novedades con el futuro de Josimar José Évora Dias que tendría su primera experiencia en continente sudamericano. Vozinha llegaría al líder de Chile con una diferencia de diez unidades frente a la Universidad Católica”.

Cabe destacar que Vozinha viene de jugar cuatro partidos en el Mundial 2026, sumando 390 minutos de acción en los que recibió cinco goles. Lo más notable es que evitó que su selección cayera en los 90 minutos antes España y Argentina, los dos finalistas del torneo.

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En síntesis