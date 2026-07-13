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Bombazo: figura de Cabo Verde en el Mundial 2026 ficha en Gremio para la Copa Sudamericana

El cuadro brasileño se fijó en uno de los mejores futbolistas de una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo.

Por Carlos Silva Rojas

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Jovane Cabral jugará en Gremio.
© GettyJovane Cabral jugará en Gremio.

Una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 fue el modesto combinado de Cabo Verde, que con sus pocas armar, dio mucho que hablar en el certamen planetario y llegó hasta los 16° de final.

La debutante selección africana logró importantes resultados en la Copa del Mundo, puesto que le sacó un 0-0 a España y luego tuvo contra las cuerdas ante Argentina, con cual cayó por 3-2 en el alargue.

Uno de los mejores jugadores caboverdianos en el Mundial fue el puntero izquierdo Jovane Cabral, quien dejará el fútbol europeo para jugar en Sudamérica.

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Jovane Cabral es el fichaje estrella de Gremio para la Copa Sudamericana

Jovane Cabral, titular en Cabo Verde, tendrá su primera experiencia en la Conmebol y fichó en Gremio, equipo que espera ganar la Copa Sudamericana 2026. Los brasileños jugarán con Bolívar en los playoffs.

Fue el propio entrenador del equipo gaúcho, Luís Castro, quien confirmó el arribo del delantero formado en Portugal pero que defiende al ahora querido equipo africano.

Jovane Cabral jugará en Gremio. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)

Jovane Cabral jugará en Gremio. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)

“Es un jugador que participó en el Mundial, que juega por la izquierda y en el centro del campo, y se une a un grupo muy comprometido con el trabajo, con el objetivo que tienen para la temporada, y creo que tiene la capacidad de integrarse en nuestra plantilla“, dijo Castro sobre Cabral.

Jovane Cabral vestirá la camiseta de Gremio, tras sus pasos por Sporting de Lisboa, Lazio, Salernitana, Olympiacos y Estrela da Amadora.

En síntesis

  • El futbolista caboverdiano Jovane Cabral fichó por el club brasileño Gremio de Porto Alegre.
  • Cabo Verde fue la sorpresa del Mundial 2026 tras alcanzar los dieciseisavos de final.
  • El entrenador de Gremio, Luís Castro, confirmó oficialmente la incorporación del delantero africano.
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