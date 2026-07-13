El juez estadounidense le permitió el juego sucio a Uruguay ante España y le cobró penales a Brasil contra Noruega. Con esos antecedentes arbitrará a la Albiceleste.

Es oficial. La FIFA confirmó que el árbitro estadounidense Ismail Elfath sea quien dirija el encuentro entre Argentina e Inglaterra, este miércoles 15 de julio por la segunda semifinal del Mundial 2026. Un juez que ya tiene polémicas a su haber en este torneo.

Nacido hace 44 años en Marruecos, el juez internacional desde 2016 impartirá justicia por cuarta vez en la presente Copa del Mundo. El problema es que en los encuentros anteriores, su conducción estuvo marcada por las acciones polémicas.

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Las polémicas del árbitro que dirigirá a Argentina en semifinal del Mundial

Quizás el duelo donde más se cuestionó su labor fue en el cierre del Grupo H en Guadalajara, durante el encuentro donde España venció por la cuenta mínima a Uruguay, que significó su eliminación del torneo y donde mostró falta de personalidad.

Prueba de ello es que Elfath le dio carta blanca al equipo de Marcelo Bielsa para golpear a diestra y siniestra al cuadro europeo. En ese duelo, salieron lesionados Nico Williams y Yeremy Pino. Además, casi fue golpeado por Agustín Cannobio luego que le mostrara tarjeta roja.

El último encuentro que dirigió el juez estadounidense en este Mundial fue por octavos de final donde Brasil cayó por 2-1 ante la Noruega de Erling Haaland, donde le cobró dos penales a favor del Scratch, donde el primero de ellos hizo polémica.

En el minuto 13, el defensor Kristoffer Ajer bajó dentro del área a Matheus Cunha, aunque previamente tocó la pelota, lo que le fue señalado por los asistentes del VAR a la hora de la revisión. Sin embargo, decidió cobrar la pena máxima que falló finalmente Bruno Guimarães.

¿Cuándo se juega este encuentro?

La segunda semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se jugará este miércoles 15 de julio desde las 15:00 horas en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

En síntesis