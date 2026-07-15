“Vamos con todo”: Deportes Limache remece el mercado con fichaje de Leo Valencia

El volante creativo dejó Deportes Concepción y ahora se suma al “Tomate mecánico”. Su debut oficial será ante Colo Colo.

Deportes Limache rompe el mercado de fichajes y se mete de lleno en la lucha por la Liga de Primera. Esto debido a que confirmaron la llegada de Leonardo Valencia para el segundo semestre.

El anuncio ya lo había hecho Fernando Díaz hace varios días atrás. El experimentado adiestrador dio el primer aviso que el volante creativo no seguía en Deportes Concepción por decisión propia.

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“Tenía la opción de salir a Limache, así que decidió él. Ojalá pueda volver al nivel que siempre ha tenido”, recalcó “Nano” Díaz. Por lo que enfatizó que fue una decisión de Valencia de salir de la zona sur del país. Lo que también implica que en las próximas horas su lugar lo ocupará Joaquín Montecinos.

Así las cosas, este miércoles se confirmó la salida de Leo Valencia de Concepción. “Agradecemos el compromiso y profesionalismo durante el tiempo que defendió la camiseta lila, y le deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que vienen, tanto en lo personal como en lo deportivo”, informaron en sus redes.

El nuevo equipo de Leo Valencia: debutará ante Colo Colo

Pero unos minutos más tarde, se hizo oficial la llegada de Leonardo Valencia a su nueva casa: Deportes Limache con Victor Riveros en la banca de dirección.

“El volante llega procedente de Deportes Concepción y cuenta con pasos en Santiago Wanderers, Colo Colo, Universidad de Chile, Botafogo, entre otros. Además, vistió la camiseta de la selección chilena”, informó el “Tomate mecánico”.

Futbol, Universidad Catolica vs Deportes Concepcion. Fecha 2, Liga de Primera 2026. El jugador de Deportes Concepcion Leonardo Valencia es fotografiado durante el partido de primera division contra Universidad Catolica disputado en el estadio Claro Arena de Santiago, Chile. 08/02/2026 Andres Pina/Photosport Football, Universidad Catolica vs Deportes Concepcion. 2nd turn, 2026 First Division League. Deportes Concepcion’s player Leonardo Valencia is pictured during a first division match against Universidad Catolica at the Claro Arena in Santiago, Chile. 08/02/2026 Andres Pina/Photosport

Elenco que buscará pelear en la parte alta de la Liga de Primera tal como lo hizo en el comienzo de año. “Vamos con todo”, recalcaron junto con la llegada del “10”, el que se suma a Javier Rojas, Vicente Cárcamo, Hugo Martínez, Dylan Escobar y Tiago Galletto.

Cabe consignar que su debut será el 24 de julio por la Liga de Primera en el inicio de la segunda rueda y ante nada menos que Colo Colo en el Estadio Monumental.