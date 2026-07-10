Leo Valencia uno de ellos: avisan el trueque del año entre figuras de Limache y Concepción

La buena relación entre ambos elencos acelera las conversaciones para la movida. El que llegó como refuerzo estrella al sur sigue sin sumar minutos y partiría al tomatero.

Deportes Concepción logró salir sobre el final de la primera rueda de posiciones de descenso directo en la Liga de Primera. Es por eso que ahora eligen con pinzas sus movidas.

Ahí es donde aparece Deportes Limache, elenco que perdió terreno entrado el torneo y que al igual que los lilas apunta a “Sandías Caladas” en el mercado. Por eso desde el sur avisan que crece la opción de un trueque entre Joaquín Montecinos y el Leo Valencia.

“El ex seleccionado de La Roja podría llegar a Nonguén desde Deportes Limache. Eso sí, la movida implicaría la salida de Leonardo Valencia, quien llegaría al equipo que dirige Víctor Rivero”, informa Sabes Deportes

Leonardo Valencia sigue cortado en Concepción

El llamado trueque avanza firme entre Deportes Concepción y Deportes Limache. Ambos jugadores fueron perdiendo terreno en el XI de sus equipos, sobre todo en el caso de Leonardo Valencia.

“El volante del León de Collao ni siquiera fue citado en el último duelo por Copa Chile ante Deportes Temuco. Por su parte, Joaquín Montecinos ha ido alternando como opción con Víctor Rivero en el tomatero.

En el caso de este último no sería menor un fichaje en el Conce, ya que su padre dejó huella en el equipo. Cristián Montecinos brilló como goleador de los lilas, donde ahora su hijo podría vestir la misma camiseta.

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“Cabe consignar que Deportes Concepción y Limache tienen buena relación, existiendo varios traspasos entre ambos clubes en las últimas temporadas”, recalcó la citada fuente.