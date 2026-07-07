El talentoso zurdo de 35 años ya se puso a las órdenes de Patricio Graff, DT argentino que acaba de llegar de regreso al balompié criollo.

La repentina salida de César Pinares de Deportes Limache encendio la alerta en el Tomate Mecánico y, de paso, dejó un interesante agente libre en el mercado de fichajes del fútbol chileno. Aunque el zurdo volante de 35 años ya dejó de estar sin club.

Así lo reportó el medio Tanoticias, que dio cuenta de que Pinares se sumó al plantel de Audax Italiano. De este modo, el excapitán del elenco limachino cambió de colonia en el balompié nacional, pues ya había jugado en la Unión Española.

Aunque los hispanos le dieron un elocuente portazo a su retorno este 2026. “Es nuevo jugador de Audax Italiano. Ya entrenó con sus nuevos compañeros”, alertó el citado medio sobre el arribo del mediocampista formado en Colo Colo al elenco floridano.

Captura Twitter.

También dieron detalles en torno a la duración del contrato de Pinares. “Firmó hasta fines de 2026 con opción a otro año más”, reportó Tanoticias, medio que maneja información muy certera de los audinos. De hecho, fueron ellos los que destaparon la más que factible llegada de Damián Pizarro.

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César Pinares tiene nuevo club en el fútbol chileno: firmó en Audax Italiano

Se acabó la espera de César Pinares en la lista de cesantes del fútbol chileno, pues ya se sumó a las órdenes de Patricio Graff en el Audax Italiano. El cuadro verde eligió al ex DT de O’Higgins y Coquimbo Unido para reemplazar al renunciado Gustavo Lema.

César Pinares en acción frente a Colo Colo en 2025. (Javier Torres/Photosport).

Así las cosas, Pinares vestirá su segunda camiseta de colonia, pues ya había jugado en Unión Española. En Chile también pasó por Colo Colo, Deportes Iquique, Universidad Católica, San Luis de Quillota y Santiago Morning. Y también tiene un currículum amplio fuera del país.

Jugó en el Chievo Verona de Italia, en Olympiakos Volos de Grecia, Sharjah FC de Emiratos Árabes Unidos, Gremio de Brasil y el Altay SK de Turquía. El 23 de mayo cumplió 35 años y podría ser el reemplazante ideal de Leonardo Valencia, quien luego de la campaña 2025 emigró a Deportes Concepción.

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Así va el Audax Italiano en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Audax Italiano se ubica en el 13° lugar de la tabla en la Liga de Primera 2026 con 16 puntos en 15 partidos.