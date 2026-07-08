El lateral llegó esta temporada pero no ha logrado ganarse un puesto de titular y hasta se ha especulado con su salida. Ante el arribo de un reemplazante, fue categórico.

Universidad Católica comienza a moverse en el mercado de fichajes de invierno con varios rumores en la mesa. Uno de ellos es el posible arribo de un lateral derecho, un puesto donde mira jugadores ante el opaco nivel que mostró un refuerzo que llegó a inicios del 2026: Bernardo Cerezo.

El formado en la U de Chile llegó al Claro Arena después de años rompiéndola en Ñublense. Sin embargo, en su primer semestre con los Cruzados sumó pocos minutos y no ha logrado convencer a los hinchas, algo que tiene más que claro y que espera revertir.

Este miércoles en conferencia de prensa el lateral conversó con los medios y se sinceró sobre lo que ha sido su paso por la precordillera. Ahí también aprovechó de mandar un claro mensaje a la dirigencia ante la chance de que tenga más competencia para la segunda rueda.

Bernardo Cerezo asume su bajo nivel en Católica pero no se asusta con un refuerzo en su puesto

Bernardo Cerezo no se hace problemas y asume que, por ahora, no ha estado a la altura de Universidad Católica. El lateral no escondió su amargura por lo que ha sido su paso por los Cruzados, reconociendo que está en deuda.

Bernardo Cerezo fue brutalmente honesto sobre lo que ha sido su paso por la Católica. Foto: Photosport.

Con 16 partidos oficiales disputados y 1 gol en 1.130 minutos, no puede decir que no ha tenido espacio. “Soy muy autocrítico conmigo mismo. Sé que al principio no estuve a mi nivel, pero poco a poco fui agarrando ritmo, trabajando, agachando la cabeza, con mucha humildad, con mucho sacrificio. Últimamente he sumado más minutos y he tenido buenos partidos”, dijo en conferencia de prensa.

En esa misma línea, Bernardo Cerezo enfatizó en que “yo sé que el hincha de Católica es exigente. Trato de dar el 200% en cada partido para que ellos se sientan satisfechos con mi trabajo”.

“También entiendo las críticas, porque esto es parte de nuestro trabajo. Siempre habrá críticas, pero hay que saber lo que es cada uno y trabajar siempre“, complementó.

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Bernardo Cerezo también tuvo palabras para el repunte de la UC en el cierre de la primera rueda. “No pensamos en rachas ni nada de eso, solo pensamos en el fin de semana, en el partido que viene. Estamos convencidos, trabajamos día a día a full, somos un grupo muy competitivo y queremos ganar todo. Vamos a seguir en ese camino, estamos todos convencidos de los objetivos que tenemos”.

Finalmente y ante los rumores de la llegada de Felipe Faúndez desde O’Higgins para pelearle el puesto, fue muy claro. “De eso se encarga la dirigencia, yo no tengo nada que ver ahí. Soy un jugador grande y, si hay competencia, es mejor, para que nos ayudemos el uno al otro. Yo estoy a disposición del equipo siempre”.

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Bernardo Cerezo confía en revertir su mal inicio de aventura con Universidad Católica. El lateral necesita demostrar que puede ser un aporte si no quiere terminar sumando más minutos en la banca que en la cancha en 2026.

Así está Universidad Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Cerezo y Católica