El atacante debió dejar el terreno de juego ante Marruecos y genera inquietud en los galos.

Francia avanzó a la semifinal de la Copa del Mundo 2026 luego de vencer a Marruecos. Sin embargo, no todo es bueno y Kylian Mbappé genera preocupación en su selección.

Los galos le pasaron por encima a los africanos y vencieron por 2-0. Si no es por Bono, el partido terminaba en goleada. El mencionado Mbappé y Ousmane Dembele convirtieron para los dirigidos por Didier Deschamps, quienes se meten entre los cuatro mejores del torneo.

Mbappé preocupa

Kylian Mbappé ha sido la gran figura de Francia en la Copa del Mundo. El delantero llegó a 8 tantos en la actual competición, igualando a Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro. Está realmente intratable en la cita planetaria que se disputa en Norteamérica.

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Lo de Donatello en este tipo de competiciones es realmente increíble. Con su gol ante Marruecos, el atacante de Real Madrid alcanzó los 20 tantos en 20 partidos de Mundial. Increíble. Tiene 27 años, por lo que perfectamente podría jugar dos ediciones más.

Más allá de la alegría de avanzar a la semifinal, hubo una situación que generó inquietud en Francia. En los minutos finales ante los marroquís el jugador se vio algo tocado, por lo que fue reemplazado en el 77′. Didier Deschamps confirmó que no terminó bien físicamente.

“Kylian tuvo un pequeño problema en el tobillo, sentía algo de dolor. Reaccionó bien y marcó, pero terminó con molestias“, indicó el entrenador de la selección francesa. Las próximas horas serán clave para saber si lo de Mbappé fue solo un golpe o algo más grave.

Mbappé anotó contra Marruecos, pero terminó lastimado. Imagen: Getty

El próximo partido de Francia será ante el ganador entre España y Bélgica, por la semifinal del torneo. Este encuentro está agendado para el martes 14 de julio a las 15:00 horas de Chile. En París cruzan los dedos para que lo de Kylian Mbappé no sea de gravedad.