Este sábado se vivirán los cuartos de final de la cita mundialista donde Argentina, Inglaterra, Suiza y Noruega lucharan por el paso a la semifinal.

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva. Este sábado se disputarán los dos últimos partidos de los cuartos de final, instancia que definirá a las selecciones que completarán el cuadro de semifinalistas, donde ya esperan Francia y España tras superar sus respectivas llaves.

Los duelos de la jornada enfrentarán a Noruega con Inglaterra y a Argentina frente a Suiza, en dos encuentros que prometen alta intensidad y que definirán a los últimos clasificados a la ronda de los cuatro mejores del torneo.

¿Qué partidos transmite Chilevisión este sábado?

Parte este 11 de julio se jugarán dos partidos y solamente el de Argentina vs Suiza irá por la señal abierta de Chilevisión, además de sus plataformas digitales.

Argentina vs Suiza – 21:00 horas

Transmisión: Chilevisión, Chilevisión.cl, MiCHV, Dsports, DGO y Paramount+.

Mientras que el duelo entre Noruega e Inglaterra se disputa a las 17:00 horas y se transmitirá solamente por la señal de DSports, DGO y Paramount+.

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Argentina vs Suiza

Ambas selecciones buscarán un lugar en las semifinales del Mundial. Mientras Argentina quiere seguir en carrera para defender el título conseguido en 2022, Suiza, liderada por Granit Xhaka, intentará hacer historia con una inédita clasificación entre los cuatro mejores.

Los dos equipos llegan con confianza tras superar los octavos de final. Suiza eliminó a Colombia en una dramática definición por penales, mientras que la Albiceleste remontó un 2-0 ante Egipto para imponerse por 3-2 en los minutos finales.

En síntesis: