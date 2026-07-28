La FIGC y la selección italiana informó que Roberto Mancini es el nuevo entrenador de la Azzurra, esto tras caerse las opciones de Guardiola, Ancelotti y Pirlo.

El oficial: la lista corrió y Roberto Mancini es el nuevo entrenador de la selección italiana en reemplazo de Gennaro Gattuso. Fue la misma Federazione Italiana Giuoco Calcio quien anunció al “commissario” de 61 años y oriundo de Iesi, en la provincia de Ancona.

“Roberto Mancini es el nuevo director técnico de la selección nacional“, informó la Azzurra a través de sus cuentas oficiales de redes sociales.

Mancini viene de ser campeón en Qatar con el Al-Sadd, esto tras su paso por la selección de Arabia Saudita. En la Azzurra cumplirá su segundo ciclo como entrenador.

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Mancini no clasificó al Mundial, pero ganó la Eurocopa con Italia

Cabe recordar que Italia había ido por Josep Guardiola, pero Pep rechazó el ofrecimiento pese a estar sin club. “No me siento capaz”, dijo el español que privilegió seguir de vacaciones. Carlo Ancelotti no se mueve de Brasil y también descartó la banca de la Azzurra.

Manucini es el nuevo DT de Italia.

Tras la caída de los dos primeros candidatos la FIGC fue por Andrea Pirlo y estuvo cerca, pero la misma Federación se arrepintió a última hora con acuerdo de palabra cerrado. El ex volante tiene contrato con una casa de apuestas, hecho que finalmente detuvo su llegada.

Así las cosas, Mancini vuelve a la Azzurra tras su paso entre las temporadas 2017-18 y 2022-23, período en el que dirigió 61 partidos con 37 victorias, 15 empates y 9 derrotas (68,86%).

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Lo curioso, y a lo que debe hacer frente Mancini, es que el proyecto apunta a volver al Mundial luego de tres ediciones seguidas sin clasificar, y por puntos el DT fue responsable del fracaso camino a Qatar 2022, aunque ganó la Eurocopa 2020.

Resumen:

-Roberto Mancini es el nuevo entrenador de Italia, en reemplazo de Gennaro Gattuso.

-Josep Guardiola y Carlo Ancelotti rechazaron previamente asumir la banca de la selección.

-Andrea Pirlo fue descartado a última hora por contrato con casa de apuestas.