Tras conocerse el no de Guardiola la lista de Italia corrió a Ancelotti, pero el actual DT de Brasil no piensa moverse de la Verdeamarela.

La selección italiana se hace a la idea que su principal candidato para asumir la banca rechazó el ofrecimiento: Josep Guardiola no será el entrenador de la Azzurra y ya le comunicó su decisión al director deportivo de la FIGC, Paolo Maldini.

Así las cosas, en Italia buscaban al otro candidato: Carlo Ancelotti, sin embargo los medios apeninos ya advirtieron que el actual DT de Brasil no contempla dejar su cargo en la Verdeamarela.

“¿Guardiola? No podemos dar noticias, habéis identificado uno de los objetivos, pero también hemos hablado con Ancelotti. Nos parecía justo empezar por los mejores del mundo, pero hay que verificar su disponibilidad general“, había manifestado Maldini en rueda de prensa.

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Los próximos candidatos de Italia

Cabe recordar que Brasil y Ancelotti vienen de ser eliminados en octavos de final de la Copa del Mundo 2026 frente a Noruega. Pese al traspié, el DT italiano considera oportuno mantenerse en el cargo de cara a la próxima Copa América y las eliminatorias al torneo planetario de 2030.

Pirlo es el próximo candidato: amigo de Vidal toma la posta para la Azzurra tras negativas de Pep y Ancelotti.

De esta forma, las dos prioridades de Italia responden con un no a la Azzurra y la lista corre. Los siguientes objetivos de la Federazione Italiana Giuoco Calcio son Andrea Pirlo y Roberto Mancini.

El ex mediocampista y compañero de Arturo Vidal en la Juventus registra breve experiencia como DT con pasos por las bancas de La Vecchia Signora, Fatih Karagümrük de Turquía, Sampdoria y Dubai United de Emiratos Árabes Unidos.

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Por su parte, Roberto Mancini tiene una larga y destacada carrera como DT con pasos por Fiorentina, Lazio, Inter de Milán, Manchester City, Galatasaray, Zenit y Al-Sadd de Qatar, además de la misma selección italiana y Arabia Saudita.

Resumen:

-Josep Guardiola rechazó dirigir a la selección de Italia, según comunicó a Paolo Maldini.

-Carlo Ancelotti continuará como entrenador de Brasil, descartando la oferta de la escuadra italiana.

-Andrea Pirlo y Roberto Mancini son los nuevos objetivos principales de la federación italiana.