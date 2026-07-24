Alexi Ponce manifiesta que Lucas Assadi, con quien trabaja hace mucho tiempo, debe asumir que debe doblarle la mano a Gago.

Lucas Assadi no ha tenido una buena temporada 2026, la que se esperaba que fuera de su consagración definitiva tras haber tenido un gran cierre de año con Gustavo Álvarez en U. de Chile.

De hecho, con la llegada de Fernando Gago perdió la titularidad, por lo que debe remarla desde atrás en esta segunda etapa del año. Algo que abordó el sicólogo Alexi Ponce, quien trabaja con el jugador de la U.

“Esto es parte de lo que le va a pasar, aquí o en cualquier otro lugar. Siempre hay que tener en claro, en cualquier deportista, cuál es su tarea. Y él tiene 800 o 900 minutos en la semana, doce horas, donde entrena. Eso es de él. Ahí tiene que hacerlo muy bien”, estableció en el programa Con Camiseta, que se emite en Redgol.

Entiende que donde no puede hacer nada “es en los 90′ finales, que en el caso del fútbol, dependen del técnico. Y él va a tomar la decisión. Por lo tanto eso no es del deportista, es del técnico”.

Lucas Assadi no ha tenido una buena temporada en U de Chile

Insistió el profesional que “el jugador tiene que asumir que en los 800 minutos que tiene, debe demostrar. Y saber que el técnico cuando dice ‘el que entrene bien va a jugar’ no puede cumplirlo, porque quiere que los 25 o 28 jugadores entrenen bien, pero no puede ir con todos”.

El consejo a Assadi para no bajar los brazos y mirar a Alexis

Por lo mismo lo invita a no bajar los brazos: “No debe haber problema en asumir eso”, ya que quizás tendrá un obstáculo similar más adelante. “Esto que le puede pasar hoy, y que le puede pasar mañana, es parte del aprendizaje. Que debe seguir trabajando y que la decisión final no depende de él”.

Ponce dice que la frustración es algo que “le pasa a todos. Recuerden a Messi, a quien admiramos, y cuando no le fue bien renunció (a la selección). Todos, en las dificultades, toman decisiones”.

De hecho, puso como ejemplo una entrevista que dio Alexis Sánchez cuando jugaba en el Inter de Milán y era reserva constantemente en el equipo de Antonio Conte.

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“Podrá estar de acuerdo o no, podrá o no gustarle, como decía Alexis cuando estuvo en Inter que tenía 15 minutos para demostrar y entendía eso. Bueno, en esos procesos hay que ayudarlos”, manifestó sobre la senda a seguir por Assadi.