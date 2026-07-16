Los azules esperan poder tener de regreso al volante, con un despegue en el segundo semestre tal como pasó en 2025.

Universidad de Chile reinició los trabajos en su intertemporada en el Centro Deportivo Azul, donde uno de los focos del técnico Fernando Gago a la espera de los refuerzos, es recuperar jugadores.

Uno de ellos es Lucas Assadi, quien si bien no está lesionado, fue marginado en los últimos seis duelos de la U por decisión técnica, como un llamado de atención por su nivel.

En ese sentido, luego de renovar con la U, es que muchos esperan que repita la segundo semestre de la temporada 2025, donde hay un histórico campeón con los azules que entrega la receta para que vuelva a su prime.

Lucas Assadi trabaja en la intertemporada de la U. Foto: U de Chile

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Vaccia pide escucharlo y trabajar juntos con Assadi

Fue el técnico bicampeón con Universidad de Chile, César Vaccia, quien pone el foco en recuperar a Lucas Assadi, teniendo en cuenta que los refuerzos que apuntan los azules no son jugadores calados.

“Siempre digo que no se puede olvidar jugar al fútbol. Cómo se va olvidar la confianza que hay en él, le falta seguridad y tener confianza en sus capacidades y el valor que tiene para todos en la U”, explica.

Por lo mismo, en su rol de profesional, asegura que hay que buscar mecanismos para recuperar su confianza, donde la idea de mantenerlo fuera de las citaciones no va en camino.

“Quizás no necesita trabajar remates, necesita un profesional que lo saque de las dudas. Cuando tienes un hijo con buenas notas y baja el rendimiento y se porta mal, no es la idea castigarlo, la idea es escucharlo y saber cómo podemos ayudarlo. Yo haría eso para recuperarlo”, detalla.

Futbol, Union La Calera vs Universidad de Chile Fecha 5, Copa de la Liga 2026, El jugador de Universidad de Chile, Lucas Assadi, centro, disputa el balon contra Matias Campos Lopez de Union La Calera, durante el partido de Copa de la Liga disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, Chile. 10/05/2026 Manuel Lema/Photosport Football,Union La Calera vs Universidad de Chile 5st turn, League Cup 2026 Universidad de Chile player Lucas Assadi, center, after vies for the ball against Matias Campos Lopez of Union La Calera, during the League Cup match played at Nicolas Chahuan Stadium in La Calera, Chile. 10/05/2026 Manuel Lema/Photosport

La U espera el retorno de Assadi

Universidad de Chile regresó a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, tras un miércoles libre en la intertemporada, de la mano del técnico Fernando Gago.

Fue el mismo club quien puso el foco de atención en Lucas Assadi, al compartir una fotografía del volante formado en casa en sus plataformas digitales, dejando en claro que todavía es un regalón de los hinchas.

Por lo mismo, esperan llenarlo de confianza para cuando vuelva el torneo, donde los azules visitarán al Audax Italiano el próximo 26 de julio, en el estadio Bicentenario de La Florida.

Mira la foto que publicó la U de Lucas Assadi: