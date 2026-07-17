Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

¿Va por TV? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Millonarios en el amistoso internacional

Los albos jugarán el amistoso en la intertemporada antes de retomar el campeonato nacional.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo se prepara para el amistoso con Millonarios en Colombia.
© PhotosportColo Colo se prepara para el amistoso con Millonarios en Colombia.

Colo Colo ya dejó atrás el primer semestre y ahora pone la mira en la segunda parte de la temporada. Antes del regreso a la Liga de Primera, el Cacique realizará una intertemporada en Bogotá, donde enfrentará a Millonarios en un amistoso internacional.

El encuentro se disputará en el marco de la tradicional “Noche Embajadora”, evento con el que el club colombiano celebrará sus 80 años de historia junto a su hinchada.

Colo Colo viajó a Bogotá para enfrentar a Millonarios – Photosport

Colo Colo viajó a Bogotá para enfrentar a Millonarios – Photosport

Colo Colo vs. Millonarios: Horario y dónde ver

Colo Colo vs. Millonarios juegan este sábado 18 de julio, desde las 19:00 hrs de Chile, en Bogotá, Colombia en el marco del amistoso internacional.

El partido entre Albos y Colombianos, tendrá transmisión ONLINE exclusivamente a través de Disney+ Premium, por lo que solo usuarios suscritos al servicio de streaming pordrán ver el encuentro.

Prensa argentina revela lo que piensa Vozinha de la oferta de Colo Colo: “Ítem fundamental”

ver también

Prensa argentina revela lo que piensa Vozinha de la oferta de Colo Colo: “Ítem fundamental”

Tras este compromiso, Colo Colo volverá a enfocarse en el Campeonato Nacional y su próximo desafío oficial será el viernes 24 de julio, recibiendo a Deportes Limache en el Estadio Monumental por una nueva fecha de la Liga de Primera.

En resumen…

  • Colo Colo enfrentará a Millonarios este sábado 18 de julio en Colombia.
  • Disney+ transmitirá el amistoso, que comenzará a las 19:00 horas de Chile.
  • El Cacique volverá a la competencia nacional el 24 de julio frente a Deportes Limache, en el Estadio Monumental.
Lee también
DT que cortó a Manley da insólita explicación por terrible fallo reglamentario
Chile

DT que cortó a Manley da insólita explicación por terrible fallo reglamentario

Árbitro admite insólito error con Puerto Montt: "No advertimos..."
Chile

Árbitro admite insólito error con Puerto Montt: "No advertimos..."

"Desastroso": hacen trizas el arbitraje del San Luis vs UC
Universidad Católica

"Desastroso": hacen trizas el arbitraje del San Luis vs UC

La UC da golpe en la mesa y toma acciones por árbitro en Copa Chile
Universidad Católica

La UC da golpe en la mesa y toma acciones por árbitro en Copa Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo