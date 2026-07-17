Los albos jugarán el amistoso en la intertemporada antes de retomar el campeonato nacional.

Colo Colo ya dejó atrás el primer semestre y ahora pone la mira en la segunda parte de la temporada. Antes del regreso a la Liga de Primera, el Cacique realizará una intertemporada en Bogotá, donde enfrentará a Millonarios en un amistoso internacional.

El encuentro se disputará en el marco de la tradicional “Noche Embajadora”, evento con el que el club colombiano celebrará sus 80 años de historia junto a su hinchada.

Colo Colo viajó a Bogotá para enfrentar a Millonarios – Photosport

Colo Colo vs. Millonarios: Horario y dónde ver

Colo Colo vs. Millonarios juegan este sábado 18 de julio, desde las 19:00 hrs de Chile, en Bogotá, Colombia en el marco del amistoso internacional.

El partido entre Albos y Colombianos, tendrá transmisión ONLINE exclusivamente a través de Disney+ Premium, por lo que solo usuarios suscritos al servicio de streaming pordrán ver el encuentro.

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Tras este compromiso, Colo Colo volverá a enfocarse en el Campeonato Nacional y su próximo desafío oficial será el viernes 24 de julio, recibiendo a Deportes Limache en el Estadio Monumental por una nueva fecha de la Liga de Primera.

En resumen…