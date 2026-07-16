El rival del Cacique este fin de semana da uno de los grandes golpes en el mercado cafetero. Fernando Ortiz sigue armando la formación.

Colo Colo afina los últimos detalles antes de su amistoso ante Millonarios. El Cacique es el invitado de gala a los 80 años de los Millos, el que lo espera no solo con ilusión sino también con el gran goleador del fútbol colombiano.

Justo antes del duelo que tendrá ante el equipo de Fernando Ortiz, el conjunto cafetero confirmó el arribo de su nueva estrella. ¿Su nombre? Andrey Estupiñán, quien viene de romperla con la camiseta del Deportivo Pasto.

El atacante de 32 años aterriza en el cuadro azul y blanco después de ser la principal figura del torneo colombiano en la primera rueda. Un presente con el que le meten miedo al Cacique antes del cruce de este fin de semana.

Millonarios asegura al goleador de Colombia antes del amistoso con Colo Colo

Colo Colo se prepara para enfrentar a Millonarios en un amistoso donde los ojos estarán puestos en un nombre en especial. Andrey Estupiñán es el nuevo refuerzo del cuadro cafetero y llega nada menos que siendo el actual goleador del fútbol colombiano.

Andrey Estupiñán llega encendido como refuerzo de Millonarios antes del amistoso contra Colo Colo este fin de semana. Foto: D. Pasto.

A sus 32 años y una larga experiencia en su país, el atacante fue la principal figura del Deportivo Pasto en la primera rueda. Sus 13 goles y 3 asistencias en 1.560 minutos fueron suficientes para que el club no dudara en ir a buscarlo para reforzarse.

Fue en las últimas horas que Millonarios confirmó el arribo del artillero, quien ya trabaja pensando en lo que puede ser su debut. “¡El Goleador de la Liga llega a vestirse de azul! ¡Andrey Estupiñán bienvenido al Embajador!“, anunció el club en sus redes sociales.

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Su estreno puede darse en el amistoso ante Colo Colo, lo que tiene a Fernando Ortiz pensando en cómo anularlo. Con los problemas físicos con los que cerró la primera rueda, se espera que haya movimientos para probar a otros nombres.

Habrá que ver si es que el actual goleador del fútbol colombiano hace pasar un mal rato a la defensa alba. Por ahora, el jugador entrena con el plantel intentando ganarse un lugar en el equipo titular y así demostrar de inmediato por qué lo buscaron.

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Millonarios se frota las manos para probar a su nuevo goleador ante Colo Colo. Andrey Estupiñán llega metiéndole miedo al Cacique antes de un partido que, por más amistoso que sea, todos quieren ganar.

Fecha y hora del amistoso de Colo Colo con Millonarios

Millonarios espera a Colo Colo para disputar su amistoso de intertemporada. La visita del Cacique al cuadro colombiano está programada para este sábado 18 de julio a partir de las 19:00 horas.

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En resumen, Colo Colo y Millonarios