El Cacique se sigue armando para la segunda rueda y en las últimas horas se supo de una nueva salida. Llega a uno de los que está en el fondo de la tabla.

Colo Colo va tomando forma para la segunda rueda y, mientras esperan refuerzos, hacen espacio en el plantel. El Cacique tendrá algunas salidas de figuras que no han sumado muchos minutos y en las últimas horas se conoció de una nueva baja para lo que resta de 2026.

Días atrás se confirmó el adiós de Cristián Riquelme y los hinchas estaban atentos a saber quién sería el siguiente. Y el elegido no es otro que Víctor Campos, quien debutó con Fernando Ortiz, pero que no logró convencerlo y ahora arma sus maletas para viajar al norte.

El lateral derecho, un puesto donde aún existen dudas en el Cacique, no seguirá en el Estadio Monumental y parte a préstamo para darle un giro a su carrera. Esto, ya que pasa de estar en la cima de la tabla de posiciones a intentar evitar el descenso.

Canterano de Colo Colo deja la cima para luchar por evitar la B en el norte

Colo Colo se desprende de uno de sus canteranos para hacer espacio de cara a la segunda rueda. Víctor Campos no seguirá en el Cacique y se sube al avión rumbo al norte para ser nuevo refuerzo de Cobresal.

Víctor Campos se va de Colo Colo con destino a El Salvador. Foto: Photosport.

El lateral de 20 años no logró convencer a Fernando Ortiz, con el que debutó en 2025, por lo que buscará minutos en otro lado. Esto, después de jugar apenas 2 partidos oficiales en los que alcanzó los 12 minutos y de no haber tenido espacio en 2026.

Fue Cacique Pasión quien destapó la noticia de la salida de Víctor Campos de Colo Colo. El jugador se va a Cobresal en calidad de préstamo y con la misión de tener rodaje, pero también de ayudar a un equipo muy necesitado en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

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Hoy los Mineros están en los puestos de descenso con 13 puntos, sólo por encima de Unión La Calera (12). Es por ello que ir sumando en la segunda rueda será fundamental para poder escaparse y así evitar el descenso a la Primera B.

Habrá que ver si es que esta movida le termina resultado al Eterno Campeón. Ya tiempo atrás los préstamos de Jeyson Rojas y Diego Ulloa dieron frutos recién esta temporada, por lo que de seguro aspira a repetir la fórmula.

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Colo Colo se arma para la segunda rueda y Víctor Campos no será parte de sus planes. El canterano llega a Cobresal lleno de ilusión pero también con una mochila pesada como pelear por salvarse de la B.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo