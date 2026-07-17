Leyenda de rock se lanza en picada contra la FIFA, Infantino y Trump: “Váyanse a la…”

El líder de la legendaria banda The Cure, y fanático inglés del fútbol, le dio con todo a la final del Mundial por el espectáculo de medio tiempo, tradicional en los eventos gringos, pero completamente lejano al fútbol.

Los hinchas del fútbol y el planeta aguardan por la final de la Copa del Mundo 2026, que enfrentará a Argentina y España este domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. A espera del duelo, una de las polémicas es el “espectáculo de medio tiempo”.

Característico en deportes y espectáculos estadounidenses, el show es inédito para el fútbol. Pero a estas alturas para nadie es sorpresa la injerencia del Tío Sam y Donald Trump en la FIFA, y por consiguiente, en el balompié actual. Si pareciera que sólo falta que el Mundial se defina con bates o cascos, hombreras y contando yardas.

Por lo menos desde la FIFA ya confirmó que el mentado espectáculo de medio tiempo no durará 30 minutos como se esperaba, sino 17′. Es decir, sólo dos minutos más que el tiempo reglamentario y tradicional en el fútbol.

De todas formas, el hecho no dejó de molestar a la leyenda del rock y líder de The Cure, Robert Smith. El cantante inglés de la icónica banda es fanático del fútbol y seguidor del Glasgow Rangers.

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Hasta insultos: The Cure contra Infantino, Trump y el espectáculo de medio tiempo

A través de la cuenta oficial de The Cure el artista se lanzó contra la FIFA y su presidente Gianni Infantino, así como también a la figura de Trump y su presencia para entregar el trofeo al campeón.

“El espectáculo de medio tiempo, cuya programación ha sido coordinada por Chris Martin (de Coldplay), contará con la participación de Madonna, Justin Bieber, Shakira y la boyband de K-pop BTS“, escribió en Instagram junto a una foto de la NASA.

Agregó que “el presidente de la FIFA, Gianni Infantosser, ha descrito el espectáculo como un ‘evento revolucionario’ que ‘celebrará el fútbol, ​​la música y nuestros valores compartidos, garantizando un legado que trascienda el pitazo final‘”, añadió la voz de clásicos como Just Like Heaven, Boys Don’t Cry y A Forest.

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Infantosser fue un juego de palabras entre Infantino y el calificativo inglés tosser (imbécil). Además acompañó la publicación con un contundente “Aaaaaaaaaaaaaaaaaagh“. Por último, Robert Smith concluyó con los hashtag #Breadandcircuses (pan y circo), #MUGWANK (payasada para idiotas) y #pleasejustfuckoff (por favor váyanse a la mierda).

En la siguiente publicación sentencia que “la cuestión no trata realmente de quién organiza o actúa, sino de la idea estúpida de un espectáculo de medio tiempo para la final del Mundial de Fútbol. Infantosser ha dicho que él y el presidente estadounidense Trumpton harán la entrega del trofeo —con sus manitas— el domingo. Por desgracia“.

Resumen:

-Robert Smith de The Cure criticó el show de medio tiempo del Mundial 2026.

-FIFA confirmó que el inédito espectáculo de mediotiempo durará exactamente 17 minutos.

-Mundial 2026 enfrenta a Argentina y España en la final del MetLife Stadium.