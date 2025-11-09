Palestino se ha transformado en un club que ha cruzado las fronteras desde hace ya largo rato. El Tino es uno de los más firmes representantes de la causa Palestina ante el genocidio cometido por Israel, lo que lo ha llevado a sumar hinchas desde todos los rincones del mundo.

Este sábado los Árabes jugaron como locales ante el nuevo campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido. Y en la cita en el Estadio Municipal de La Cisterna apareció alguien que nadie se esperaba y que es parte de una de las bandas más importantes del planeta.

Justo cuando la agrupación debía realizar un show durante la noche en el marco del festival Fauna Primavera, uno de los músicos decidió ir a ver al Tino. ¿La razón? Su cercanía en la defensa de los derechos de los palestinos que han sido asesinados o azotados por la guerra en Gaza.

Massive Attack sorprende a todos en el choque de Palestino y Coquimbo Unido

Palestino jugó ante Coquimbo Unido con un invitado de categoría internacional. El duelo entre los Árabes y los Piratas tuvo en sus tribunas nada menos que a la reconocida banda Massive Attack, uno de los mayores pioneros del trip hop.

Palestino y Coquimbo Unido tuvieron la visita de Massive Attack. Foto: Photosport.

Robert del Naja, uno de los integrantes y músicos más influyentes de los últimos años, sorprendió a todos con la camiseta del Tino puesta en las tribunas del Municipal de La Cisterna. Un momento que dejó encantado al club por el vínculo que tienen ambas partes.

“Hoy, en nuestro duelo ante Coquimbo Unido, recibimos la especial visita de la reconocida banda de trip hop Massive Attack“, comenzaron señalando en las redes sociales de Palestino. “Provenientes de Inglaterra, no solo destacan por su música, sino también por su constante apoyo y compromiso con la causa palestina“.

Y es precisamente ese punto el que une los caminos del Tino con Massive Attack. El grupo ha sido uno de los principales defensores de la gente de Gaza que se ha visto afectada por la guerra con Israel. A tal punto han llegado, que se han plantado firme contra festivales que colaboren con empresas ligadas al financiamiento de este conflicto.

La situación ha dado la vuelta al mundo y ha puesto nuevamente al club en los ojos del planeta, ahora con el apoyo de músicos de talla mundial. “¡Gracias por visitar la casa de todos los palestinos!“, cerraron desde los Árabes.

Palestino tuvo a Massive Attack viendo su partido ante Coquimbo Unido y siguen sumando fans por todo el mundo. El Tino lucha por alcanzar la Copa Libertadores y tendrá una recta final de miedo si lo quiere conseguir.

¿Cuándo y a qué hora juega Palestino?

Palestino se olvida de Coquimbo Unido y pone la mira en la próxima fecha de la Liga de Primera. El fin de semana del 23 de noviembre con programación por definir, los Árabes deben visitar a Universidad Católica en un duelo clave por el Chile 2.

