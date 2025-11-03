Palestino consiguió triunfo clave en la Liga de Primera. El elenco árabe supo hacerse fuerte de local ante Deportes Limache y se quedó con el triunfo por 2-1. Lo que ahora lo mete de lleno en la lucha por el Chile 2 y la Copa Libertadores. Pero a su vez lo distancia de la U y Colo Colo, que ahora pelean mano a mano el último cupo a la Sudamericana.

Las emociones en el Estadio La Cisterna comenzaron antes del pitazo inicial con la presentación de la nueva luminario. Pro tras el pitazo inicial de Piero Maza tuvieron que esperar hasta el minuto 36. Jason León le ganó el quién vive a Guillermo Pacheco que se despreocupó de la pelota y sacó un centro con lienza que Junior Marabel conectó con certero cabezazo.

ver también Miguel Pinto recuerda el momento más difícil en Coquimbo: “Se hablaron muchas cosas”

En el complemento parecía que la tarea estaba lista para los árabes ya que al 48’ el delantero “Popín” Castro vio la roja por fuerte planchazo. Sin embargo, la sorpresa vino en el 56’ con la anotación de Facundo Pons. El delantero pilló retrocediendo al “Zanahoria” Pérez y con potente zapatazo puso el 1-1.

Tweet placeholder

Pero los dirigidos por Lucas Bovaglio todavía tenían algo que decir. Así fue como reaccionaron de inmediato. Tres minutos más tarde, Junio Arias sacó a relucir su potencia y entró hasta la cocina del “Tómate Mecánico”. El goleador batió a Matías Bórquez y puso el definitivo 2-1 en el Estadio La Cisterna que celebró con 1.884 fanáticos en sus galerías por doble: la inauguración de las luces nuevas y el triunfo en casa.

¿Cómo queda la tabla de la Liga de Primera?

Palestino sumó su triunfo 13ª en esta temporada de la Liga de Primera y trepa hasta el cuarto puesto con 45 unidades. Lo que vuelve a meter al elenco árabe en la lucha del Chile 2 y la Copa Libertadores. Pero a su vez deja renegados a la U (42 puntos) y Colo Colo (38 puntos) por lo que reaviva la lucha entre ambos elencos por el último cupo para Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Mientras Deportes Limache se queda en el puesto 14ª con peligrosos 22 unidades. Complicada ubicación ya que Unión Española tiene 21 puntos y Deportes Iquique se mantiene colista con 15.

Así queda la tabla de la Liga de Primera.

Cabe consignar que la próxima fecha Palestino recibe el sábado 8 de noviembre a las 17:30 horas al campeón Coquimbo Unido. En tanto, Limache debe visitar a Universidad de Chile en el Santa Laura el 9/11 en el mismo horario.

Publicidad

Publicidad