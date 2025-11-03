Con revisión de VAR: Verdugo de Colo Colo se pierde partido clave contra Universidad de Chile

Deportes Limache se juega la permanencia en la Liga de Primera. Este lunes el equipo dirigido por Víctor Rivero visita a Palestino en el cierre de la fecha 26. Partido que es de suma importancia para escapar de la parte baja de la tabla.

El tema es que el “Tómate Mecánico” sufrió una importante baja por expulsión y se queda sin su máximo exponente en ataque para la próxima fecha, que será contra Universidad de Chile. Esto debido a que Daniel Castro recibió tarjeta roja en el minuto 48 y será baja el próximo domingo.

La polémica jugada se registró cuando comenzaba el complemento. “Popín” que venía de marcar en la fecha anterior a Colo Colo, y se transformó en su verdugo está temporada, fue en busca de un balón dividido con el lateral Jason León.

Sin embargo, el goleador en su afán por recuperar la posesión terminó dándole un planchazo al lateral izquierdo. Jugada que en un principio fue solo de amarilla. Pero por recomendación del VAR se le pidió a Piero Maza que la fuese a revisar una vez más.

Tras una breve repetición de la jugada, al árbitro FIFA le quedó claro que la sanción merecía algo más. Por lo que rectificó el cobró y confirmó que por la grave agresión se cambiaba la amarilla por la tarjeta roja directa.

“Popín” Castro no juega contra la U

Pero la expulsión la sufrió el doble Daniel Castro. Esto debido a que “Popín” ahora se pierde el próximo partido contra Universidad de Chile. El delantero se ha transformado en la pieza fundamental del ataque de Deportes Limache y en este 2025 lleva 14 goles anotados.

Por lo que ahora Rivero debe modificar el ataque y rearmar al equipo. Principalmente pensando en que está obligado a sumar para evitar que Unión Española y Deportes Iquique los alcancen en la lucha por zafar de la B. Dicho encuentro contra la U está programado para el domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.