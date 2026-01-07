Este delantero formado en las inferiores de Santiago Morning tuvo una larga aventura por el fútbol de Australia y sueña con superar el período de prueba que vive en Santiago Wanderers. Luego de siete años en la nación oceánica, regresó a Chile para intentar nuevamente una chance en el balompié nacional.

Las referencias son para Emanuel Ponce, un atacante de 29 años que no sólo convirtió casi 100 goles en el ascenso australiano. En aquel país también comenzó una carrera profesional fuera del fútbol: estudió para ser chef y se especializó en el brunch, la comida que está entre el desayuno y el almuerzo.

De hecho, es la fusión entre ‘breakfast’ y ‘lunch’ de donde nace el concepto. Por estos días, Ponce vive una aventura en el Decano, donde sueña con quedarse para afrontar la temporada 2026 de la Primera B. También tiene experiencia en el San José de Oruro de Bolivia y el Ulsan Hyundai de Corea del Sur.

Emanuel Ponce en plena acción culinaria. (Foto: Las Últimas Noticias).

“Jugué allá siete años, lo hice bastante bien y tenía el bichito de volver a Chile a jugar para que mi familia me pueda ver”, apuntó Ponce en diálogo con Las Últimas Noticias. Tiene razón: en 2020 lo eligieron el mejor extranjero de la campaña. Y en 2024 fue condecorado por anotar el mejor gol del año. En la temporada pasada otra vez lo distinguieron como el futbolista más destacado.

Por eso llegó el momento de una nueva prueba. “Quiero que mi hijo Mateo que nació en Australia también pueda vivir la pasión del fútbol en Sudamérica”, aseguró el ariete sobre su pequeño de dos años. Y qué mejor que lograrlo en un lugar donde se vive la actividad con tanto fervor: Santiago Wanderers.

Publicidad

Publicidad

ver también El futbolista chileno que trabaja como chef y está cerca de hacer historia en Australia

Emanuel Ponce, el chileno que triunfó en Australia en la cancha y como chef sueña quedarse en Wanderers

Emanuel Ponce sabe que su vida cambió drásticamente en Australia, pero también piensa que era el momento adecuado para volver a Chile, donde realiza la pretemporada junto a Santiago Wanderers en el complejo ubicado en Mantagua. Ahí será evaluado por el cuerpo técnico que lidera el uruguayo Francisco Palladino.

“Salió la oportunidad de que Wanderers me abriera las puertas del club. Me han recibido de la mejor manera en la directiva, el cuerpo técnico, mis compañeros y la hinchada. Es un desafío demasiado lindo y espero que se pueda dar de la mejor forma”, manifestó Ponce en la entrevista que le concedió a LUN.

Publicidad

Publicidad

En suelo oceánico aprendió inglés y se perfeccionó como cocinero, aunque admite que eso le costó un poco por el idioma. Sobre todo en los estudios. “Hice un diplomado para prepararme para después. Ser futbolista no dura para siempre. Me gusta y le agarré pasión a la gastronomía”, aseguró el ex jugador del Kingborough Lions United.

Dice que aprendió mucho de su jefe en Tatler Lane, un conocido restorán de Tasmania especializado en el brunch. “Se dio esta oportunidad de venir y no lo pensé. Más que nada por sentir la pasión del fútbol chileno y no quedarme con las ganas”, apuntó Emanuel Ponce, quien tiene claro su camino cuando finalice su etapa de futbolista.

Publicidad

Publicidad

“Mi proyecto es instalar un restorán o una cafetería. Quiero traer la idea de Australia a Chile para que la gente pueda disfrutar del menú australiano”, sentenció Ponce, quien sueña con ser oficializado como refuerzo del cuadro caturro. Habrá que ver si se suma a la lista que por ahora tiene a Pedro Navarro, Franco Lobos, Javier Parraguez y Marcos Camarda como incorporaciones wanderinas. El tiempo dirá…