El mercado de fichajes está en movimiento y, con ello, los jugadores comienzan a definir sus próximos pasos, siendo uno de ellos Juan Ignacio Duma, una de las figuras de Santiago Wanderers y, que para sorpresa de muchos, no continuará en el equipo.

El delantero de 32 años no logró llegar a acuerdo con la dirigencia para extender su vínculo con el club y tras tres temporadas se despidió del cuadro caturro. Tras esto, el jugador conversó con La Estrella de Valparaíso, donde entregó detalles de su salida.

La salida de Juan Ignacio Duma

El jugador señaló que si intención era seguir en el club. “Estaba dispuesto a una rebaja salarial, entendiendo mi año y lo que se estaba hablando mediáticamente, pero creo que fue una oferta más por respeto que por querer que me quede”.

ver también Wanderers ficha a un viejo conocido: ayudó a salvar a Colo Colo del descenso y parte a la Primera B en 2026

Asimismo, añadió que el club no estaba seguro de su continuidad debido a sus lesiones. “Tampoco quisieron seguir negociando. Sus dudas siempre fueron por las lesiones que tuve, ambas traumáticas y fortuitas, que no se generaron por ser un mal profesional o por poco cuidado”.

El jugador habló de si cariño al club y no se cierra a un eventual regreso. “Es un club gigante por su gente, por el amor a la camiseta y el apoyo incondicional. Volvería una y mil veces más”.

Juan Ignacio Duma habló de su salida de Wanderers. Sebastian Cisternas/Photosport

Publicidad

Publicidad

La despedida de Duma de Santiago Wanderers

A través de sus redes, el jugador se despidió del club con un emotivo mensaje. “Después de tres años en esta institución, llega el momento de despedirme. No es fácil poner en palabras todo lo vivido, porque fueron años intensos, de aprendizaje, de crecimiento y de momentos que voy a llevar conmigo para siempre”.

“Durante este tiempo me entregué al 100%, con compromiso y respeto por esta camiseta. Viví cosas maravillosas y, sobre todo, tuve la suerte de reencontrarme con el cariño inmenso de la hinchada, un afecto genuino que me marcó profundamente y que llevaré siempre en mi corazón”.

Asimismo, destaca que siempre intentó representar los colores y valores del club de la mejor manera. “Ojalá haya estado a la altura de lo que significa vestir esta camiseta. Mis intenciones siempre fueron quedarme y seguir defendiéndola al menos un año más, pero lamentablemente hoy los caminos se separan”.

Publicidad

Publicidad

El delantero buscaba seguir en Wanderers. Sebastian Cisternas/Photosport

Agregando que el 2025 fue un año complicado debido a las lesiones. “Y aunque no pude jugar todo lo que hubiera querido, hasta el último minuto lo intenté. Volví a levantarme una y otra vez, y eso me deja tranquilo: saber que nunca dejé de luchar”.

Finalizando, el jugador agradeció a todos quienes fueron parte de su paso por el club, entre trabajadores, compañeros e hinchas. “Gracias Decano por el cariño inmenso que nos entregaron durante todo este tiempo, tanto a mí como a mi familia. Estaremos eternamente agradecidos. Me voy con respeto, con gratitud y con orgullo por haber defendido estos colores”.

Publicidad