En junio pasado, la historia de Emanuel Ponce llamó la atención en el fútbol chileno. El delantero nacional vivía una particular aventura en Australia, donde no solo destacaba como goleador en la National Premier League, sino que además combinaba su carrera futbolística con un trabajo poco habitual en el medio: ejercía como chef.

Meses después, el escenario cambió por completo para el atacante. Tras una destacada temporada en el fútbol australiano y luego de ser vinculado con clubes como Unión Española, además de tener la opción concreta de regresar a Oceanía para continuar su carrera en el exterior, Ponce tomó una decisión clave, apostar por un histórico del fútbol chileno.

Emanuel Ponce se acerca a Santiago Wanderers

El propio futbolista adelantó la noticia en conversación con Chilevisión Deportes. Allí confirmó que tras rechazar una oferta del club Marconi de Australia optó por continuar su carrera en Santiago Wanderers, elenco al que ya se integró para realizar la pretemporada en Mantagua, a la espera de que llegue su pase para ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Decano para la temporada 2026.

“El club y la dirigencia me trataron de la mejor manera. Va a ser un desafío lindo. La hinchada me llena de buenos mensajes”, señaló el delantero chileno al citado medio.

Emanuel Ponce enfrentando a Colo Colo con la camiseta de Santiago Morning el 2013. (Instagram: EmanuelPonce94)

Ponce viene de una campaña más que positiva en la National Premier League, segunda categoría del fútbol australiano. En la última temporada disputó 28 partidos, anotó siete goles y entregó 12 asistencias, rendimiento que le permitió ser elegido como el mejor jugador extranjero del torneo.

De esta forma, el atacante regresa al fútbol chileno para vestir una nueva camiseta, tras pasos anteriores por clubes como Independiente de Cauquenes, Santiago Morning y San Antonio Unido, entre otros.

En tanto, Santiago Wanderers continúa reforzando su ataque de cara a la temporada. A la inminente llegada de Ponce se suma la reciente oficialización de Javier Parraguez, quien fue presentado en las últimas horas como nuevo delantero del conjunto porteño, aumentando las alternativas ofensivas del equipo de Valparaíso.